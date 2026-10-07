10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11'inci yılı anma programı açıklandı... Ayfer Koçak: Katliamın bütün sorumluları ne zaman yargılanacak? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11'inci yılı anma programı açıklandı... Ayfer Koçak: Katliamın bütün sorumluları ne zaman yargılanacak?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
10 Ekim Ankara Gar Katliamı\'nın 11\'inci yılı anma programı açıklandı... Ayfer Koçak: Katliamın bütün sorumluları ne zaman yargılanacak?
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11'inci yılı anma programı açıklandı. 10 Eküm Cumartesi günü Ulus Metro önünden Ankara Gar Meydanı'na sessiz yürüyüşün ardından anma etkinliği yapılacağı ve 11 Ekim Pazar günü de Karşıyaka Mezarlığı'nın ziyaret edileceğini belirten KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, katliamın tüm siyasi ve kamusal sorumlularının yargılanmasını isteyerek, "10 Ekim'in bütün sorumluları ne zaman yargılanacak" diye sordu.

(ANKARA) - 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11'inci yılı anma programı açıklandı. 10 Eküm Cumartesi günü Ulus Metro önünden Ankara Gar Meydanı'na sessiz yürüyüşün ardından anma etkinliği yapılacağı ve 11 Ekim Pazar günü de Karşıyaka Mezarlığı'nın ziyaret edileceğini belirten KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, katliamın tüm siyasi ve kamusal sorumlularının yargılanmasını isteyerek, "10 Ekim'in bütün sorumluları ne zaman yargılanacak" diye sordu.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim Barış Derneği, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11'inci yılı anma programına ilişkin Mülkiyeliler Birliği'nde basın toplantısı düzenledi.

Açıklamanın yapıldığı alana "10 Ekim 2015, unutturmayacağız, affetmeyeceğiz" ve "10 Ekim Katliamı'nı unutturmayacağız" yazılı pankartlar asıldı. Ortak açıklamayı KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak okudu. Katliamın üzerinden 11 yıl geçtiğini anımsatan Koçak, şöyle konuştu:

"Kaybettiğimiz 104 arkadaşımızın yüzleri, sesleri, düşleri hala bizimle. ve hepsinden önemlisi, onların barış ve demokrasi talebi hala bu ülkenin en yakıcı ihtiyacı olmaya devam ediyor. Bugün başta okullarımız olmak üzere ülkede yaşanan şiddet ikliminin elbette çok köklü ve boyutlu nedenleri var. Genel geçer tespitlerle izah edilemeyecek kadar sosyal, ekonomik ve siyasal arka planları olan bu şiddet ortamında bazı olaylar dönüm noktasıdır. Bunların başında da 10 Ekim Ankara Gar katliamı gelmektedir. 10 Ekim 2015 tarihinde DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak barış talebinin bastırılması girişimlerine ve şiddet ortamında her türlü kirli işlerden kazanç sağlayan kesimlere karşı emeğin sesini yükseltmek, savaşa karşı barışı savunmak, eşit ve özgür bir ülkede birlikte yaşam iradesini büyütmek için gerçekleştirdiğimiz miting belli ki aynı kesimlerin çıkarına çomak sokmuştu. ve yine belli ki, bu katliam üzerinden siyasal ikballerini garantiye almak, korku ikliminden beslenmeye devam etmek istiyorlardı. Kararlarını vermişlerdi ve geriye sadece maşa bulmak kalmıştı. O maşayı bulmakta da zorluk çekmediler."

"10 EKİM'İN HESABI VERİLMEDEN ADALET SAĞLANMAYACAK"

Koçak, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın yalnızca saldırıyı gerçekleştiren IŞİD mensuplarından ibaret bir dosya olmadığını belirterek, aradan 11 yıl geçmesine rağmen katliamın nasıl hazırlandığı, faillerin Ankara'nın ortasına kadar nasıl gelebildiği, haklarında istihbarat bulunan kişilerin neden durdurulmadığı ve kamu görevlilerinin sorumluluklarının neden etkin biçimde soruşturulmadığı sorularının hala yanıt beklediğini söyledi.

Devletin katliamın ardından sorumluluk üstlenmek yerine inkar ve cezasızlık politikası izlediğini savunan Koçak, "10 Ekim'in hesabı verilmeden, bütün siyasi ve kamusal sorumlular açığa çıkarılmadan ve devlet bu katliamla gerçek anlamda yüzleşmeden adalet sağlanmış olmayacaktır" dedi.

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'nin 2025 sonunda bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma yürütülmesinin önünü açan kararını önemli bir eşik olarak değerlendiren Koçak, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17 Haziran 2026'da zamanaşımı gerekçesiyle "soruşturma yapılmasına yer olmadığına" karar verdiğini belirtti. Koçak, uluslararası mevzuat ve hukuk normlarına göre katliamın "insanlığa karşı suç" niteliğinin araştırılması gerektiğini ve bu suçlarda zamanaşımının söz konusu olamayacağını ifade etti.

"10 EKİM'İN BÜTÜN SORUMLULARI NE ZAMAN YARGILANACAK"

Koçak, 2026 yılında Anayasa Mahkemesi'nin 239 kişinin başvurusunu kabul edilemez bularak devletin yaşam hakkına ilişkin yükümlülüklerinin ihlal edilmediğine hükmettiğini, avukatların ise kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdığını belirtti.

10 Ekim Katliamı'nın insanlık suçu olarak tanımlanması ve gerçeğin ortaya çıkarılması için etkin bir yargılama yürütülmesi gerektiğini ifade eden Koçak, firari sanıklardan Ömer Deniz Dündar'ın Suriye'den Türkiye'ye getirildikten sonra bu yıl ilk kez hakim karşısına çıktığını, diğer firari sanık Savaş Yıldız'ın da Türkiye'ye getirildiğine ilişkin bilgilerin ardından mahkemenin durumunun MİT ve Emniyet'e sorulmasına karar verdiğini aktardı.

11 yılın sonunda "10 Ekim'in bütün sorumluları ne zaman yargılanacak" diye soran Koçak, katliamın yalnızca birkaç IŞİD mensubunun cezalandırılmasıyla kapatılmasını kabul etmeyeceklerini söyledi. Katliamın örgütlenmesinde rol alanlar ile ihmali, kusuru ve sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin de yargılanması gerektiğini belirten Koçak, adaletin katliamın neden önlenmediği sorusunun yanıtlanması, müdahalede ihmali bulunanlar ile katliama ilişkin delilleri sakladığını ve sorumluları terfi ettirdiğini savunduğu kişilerin hesap vermesiyle sağlanacağını ifade etti.

"ER YA DA GEÇ SORUMLULAR CEZALANDIRILACAK"

Ayfer Koçak, 10 Ekim Cumartesi günü saat 09.00'da Ulus Metro önünde toplanıp Ankara Gar Meydanı'na sessiz yürüneceğini, saat 10.04'te anma etkinliği yapılacağını ve 11 Ekim Pazar günü de Karşıyaka Mezarlığı'nda mezar ziyareti gerçekleştirileceğini açıkladı.

Koçak, "Yüreği emek, barış ve demokrasi için atan tüm kesimleri anma etkinliklerine katılmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle Türkiye tarihinin en büyük kitle katliamında kaybettiğimiz barış şehitlerimizi saygı ve özlemle anarken sözümüzü bir kez daha yineliyoruz. Bu toprakları katliamlarla, faili meçhul cinayetlerle anılmaktan çıkarıp barış ve demokrasiyle taçlandırarak yitirdiğimiz canlarımıza, yoldaşlarımıza, armağan edeceğiz. Er ya da geç, sorumlular cezalandırılacak; emek kazanacak, demokrasi kazanacak, barış kazanacak" dedi.

"KAYBEDİLEN 10 YILIN HESABINI KİM VERECEK?"

10 Ekim Barış Derneği Eş Sözcüsü İshak Kocabıyık da 11 yıl önce başlayan barış sürecinin ardından masanın devrildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Şimdi tekrar bir süreç başlatıldı. Tekrar bir masa kuruldu. Burada bizim açımızdan yakıcı soru şu: Eğer hakikaten barışa ihtiyacımız vardıysa ki var, 10 sene önce niye devrildi bu masa? 10 sene önce devrildi ise bunun hesabını kim verecek? Bizim kaybedilen 10 senemizin, bu ülkenin kaybedilen 10 senelik geleceğinin hesabını kim verecek? 104 arkadaşımızın hesabını kim verecek? Bu yakıcı soru, bizim mücadelemizin temelini oluşturuyor. Biz bu sorunun cevabı için 11 senedir mücadele ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
Ayfer KoçakKarşıyakaCumartesiAnkaraGüncelPazarUlusSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Messi’nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı Messi'nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
Papuçdere Barajı’nda su yüzde 2,55’e geriledi, Kazandere’de oran yüzde 9,35 Papuçdere Barajı'nda su yüzde 2,55'e geriledi, Kazandere'de oran yüzde 9,35
TikTok yayınında pes dedirten “Don“ muhabbeti İzleyenler emniyeti etiketliyor TikTok yayınında pes dedirten "Don" muhabbeti! İzleyenler emniyeti etiketliyor
İzmir AK Parti’ye geçti Cemil Tugay’a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Cemil Tugay’dan ilk sözler Salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti Cemil Tugay'dan ilk sözler! Salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu’nun son hali 66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son hali
Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasına Tunç Soyer’den cezaevinden yanıt: İzmir’in hikayesi böyle bitmez Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına Tunç Soyer'den cezaevinden yanıt: İzmir'in hikayesi böyle bitmez
İstanbul’da lisede kavga Ekipler olay yerine sevk edildi İstanbul'da lisede kavga! Ekipler olay yerine sevk edildi
14:53
Messi’nin veda gecesinde skandal 85 bin kişi bir anda yuhaladı
Messi'nin veda gecesinde skandal! 85 bin kişi bir anda yuhaladı
14:26
Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasıyla ilgili Meclis’i bilgilendirdi: Hazine kaynağı kullanılmayacak
Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasıyla ilgili Meclis'i bilgilendirdi: Hazine kaynağı kullanılmayacak
14:13
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı’nın evinden çıkan paralar
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı'nın evinden çıkan paralar
13:58
TFF’de bir istifa daha Hacıosmanoğlu’nun yeğeni görevi bıraktı
TFF'de bir istifa daha! Hacıosmanoğlu'nun yeğeni görevi bıraktı
13:43
Greenwood için “Mutsuz“ diyorlardı Bu görüntüyü izleyenler aynı yorumu yapıyor
Greenwood için "Mutsuz" diyorlardı! Bu görüntüyü izleyenler aynı yorumu yapıyor
13:36
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
13:26
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
13:25
Devreye İlkay Gündoğan girdi Galatasaray’dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer
Devreye İlkay Gündoğan girdi! Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer
13:18
İstanbul’da lisede kavga Ekipler olay yerine sevk edildi
İstanbul'da lisede kavga! Ekipler olay yerine sevk edildi
12:40
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu’nun son hali
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son hali
12:25
İzmir AK Parti’ye geçti Cemil Tugay’a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 15:06:56. #.0.3#
SON DAKİKA: 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11'inci yılı anma programı açıklandı... Ayfer Koçak: Katliamın bütün sorumluları ne zaman yargılanacak? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei