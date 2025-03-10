10 Ekim Anması: 67 Kişiye Hapis Cezası - Son Dakika
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10 Ekim Anması: 67 Kişiye Hapis Cezası

10 Ekim Gar katliamının anmasında 69 kişiye hapis cezası verildi, bazıları para cezasına çevrildi.

10.03.2025 13:21
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Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - 10 Ekim Gar katliamının 1'inci yılında hayatını kaybedenler için yapılan anmaya katılmak isteyen ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten yargılanan 69 kişiden 67'sine, farklı suçlardan 10 ay ve 1 yıl 4 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi. 10 ay hapis cezası alan sanıkların cezası, adli paraya çevrildi, 1 yıl 4 ay hapis cezası alan sanıklardan 29'unun cezaları ertelendi.

Ankara'da, 10 Ekim 2016'da IŞİD'in bombalı saldırı sonucunda yaşamını yitirenlerin 1. yıl anması, Ankara Valiliği tarafından güvenlik sebebiyle yasaklamış, sivil toplum kuruluşları tarafından sembolik olarak oluşturulacak bir grubun anma etkinliği düzenlemesine izin verileceğini açıklamıştı. Anma günü ailelerin soyadı kontrolü ile alana alınacağı söylenerek, soyadı aynı olmayan aile üyeleri, kayıp yakınları, hatta yaralıların bile anma alanına girmesine izin verilmedi. Anmaya katılmak isteyen vatandaşlara polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Anmaya katılanlardan 69'u hakkında, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamındaki çeşitli suçları işledikleri gerekçesiyle dava açıldı.

Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, gerekçeli karar açıklandı.

"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet" suçundan beraat

Sanıklardan C.K'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle hakkındaki davanın düşürülmesine karar veren mahkeme, 4 sanığın, "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri suç aletleriyle katılma" suçunu işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle beraatlerine karar verdi.

Bu suçtan beraat eden 3 kişinin de arasında bulunduğu toplam 34 sanık hakkında ise "Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerinde ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta direnme" suçundan 10 ay hapis cezası verildi. Sanıkların cezaları, 18 bin lira adli para cezasına çevrildi.

32 kişiye 1 yıl 4 ay hapis cezası

Mahkeme, 32 sanık hakkında ise "görevi yaptırmamak için direnme suçu"ndan 1 yıl 4 ay hapis cezası verildi. 29 sanık hakkındaki 1 yıl 4 aylık hapis cezaları ertelendi. Bu sanıklardan 3'ünün hapis cezasının ertelenmesi talebi ise reddedildi.

Mahkeme, "direnme" suçundan ceza alan 3 sanık hakkında ayrıca "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 19 bin 400 lira adli para cezası verdi. Bir sanık ise sadece "hakaret" suçundan 19 bin 400 lira para cezasına çarptırıldı.

Diğer suçlardan ceza alan sanıklardan 38'i hakkında "kamu malına zarar verme" suçundan ise beraat kararı verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 10 Ekim Anması: 67 Kişiye Hapis Cezası - Son Dakika

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