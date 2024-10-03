10. İstanbul Coffee Festival Başladı

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Avrupa'nın en çok marka katılımlı açık hava etkinliklerinden biri olan 10. İstanbul Coffee Festival, Ataköy Marina'da başladı.

Festival kapsamında nitelikli kahveler, kahve dükkanları, uluslararası ve ulusal büyük kahve markaları, makine ve ekipman üreticileri ile kahve endüstrisi paydaşları kahve severler için bir araya geldi.

Katılımcıların atölyeler, seminerler ve konserlerle birlikte birçok farklı deneyim yaşayacağı etkinlik, 6 Ekim'e kadar devam edecek.

Kahve severler 150'den fazla marka ve 180 standın yer aldığı festivalde, Türk Telekom Prime Sahnesi'nde Gripin, Deniz Tekin, Levent Yüksel, Buray ve Ceza'nın da aralarında bulunduğu birçok sanatçının konserini de izleyebilecek.