10 koyunla başladı, şimdi kendi işinin patronu oldu - Son Dakika
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10 koyunla başladı, şimdi kendi işinin patronu oldu

Malatya'da yaşayan Gülnaz Alp, 20 yıl önce devletten aldığı 10 küçükbaş hayvan ile yetiştiricilik işine başladı. Aradan geçen süre zarfında hayvanlarını çoğaltan ve yaklaşık 2 bin hayvan yetiştirip satan Alp, kendi işinin patronu olmanın gururunu yaşıyor. Kadın girişimci, bu işe girdikten sonra 2 çocuğunu üniversite okuttuğunu ve ev ile araba aldığını belirterek kadınlara örnek oldu. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın sunduğu desteklerle kadın girişimcilerin sektöre adım atmaları konusunda çağrıda bulunan Alp, yetiştiricilik işinin her kadının rahatlıkla yapabileceği bir iş olduğunu söyledi.

21.05.2024 20:27
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10 koyunla başladı, şimdi kendi işinin patronu oldu

Devlet desteği ile başladığı yetiştiricilikte şimdi kurduğu tesisle binlerce hayvan sattı

MALATYA - Malatya'da yaşayan kadın girişimci Gülnaz Alp, 20 yıl önce devletten teşvik olarak aldığı 10 küçükbaş hayvan ile işini büyüterek kendini işinin patronu oldu. yaklaşık 2 bin hayvan yetiştirip satan kadın girişimcinin başarı öyküsü takdir topluyor.

Malatya'nın Arguvan ilçesine bağlı İsaköy Mahallesinde yaşayan Gülnaz Alp, 2004 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın hibe ettiği 10 adet küçükbaş hayvanı ile yetiştiriciliğe başladı. Aradan geçen süre zarfından aldığı koyunları çoğaltan ve 20 yılda yaklaşık 2 bin hayvan yetiştirip satan Alp, kendi işinin patronu olmanın gururunu yaşıyor.

Arguvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla aldığı hayvanlar ile şimdi kurduğu tesisle başarıya imza atan Gülnaz Alp, bu işe girdikten sonra 2 çocuğunu üniversite okuttuğunu ve yine ev ile araba aldığını da belirterek kadınlara örnek oldu.

Her işin zorluğu olduğu gibi yetiştiriciliğin de zorluklarının bulunduğunu söyleyen kadın girişimci Gülnaz Alp, son dönemlerde bakanlığın kadın girişimcilere birçok destek ve imkan sunduğunu da ifade ederek bu işe girmek isteyenlere tavsiyede bulundu.

Kendi işinin patronu olarak çalıştığı için daha mutlu olduğunu söyleyen Alp, özellikle her kadının rahatlıkla yapabileceği bu işin kendisine göre kolay olduğunu da söyledi. Yıllar önce 10 koyunla girdiği sektörde şuana kadar 2 binin üstünde hayvan yetiştirip sattığını da ifade eden Alp, hali hazırda ise 300 hayvanının bulunduğunu dile getirdi.

Başarılı kadın girişimciyi tesisinde ziyaret eden Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın'da, Gülnaz Alp'ın yıllardır üreterek milli hasılaya da katkı sunan örnek bir kadın girişimci olduğunu söyledi. Birlik olarak kadın girişimcilerin de her zaman yanında olduğunu ifade eden Akın, özellikle yerel yöneticilerin de bu konuda kendilerine destek vermesini istedi. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yetiştiricilere sunduğu birçok destek ve teşvikin de olduğunu söyleyen Akın, özellikle kendi işlerinin patronu olmak isteyen kadın girişimcilerin sektöre girmeleri konusunda adım atmaya çağırdı.

Kaynak: İHA

Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, Malatya, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10 koyunla başladı, şimdi kendi işinin patronu oldu - Son Dakika

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