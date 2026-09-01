Oyun oynarken kaybolan Suriyeli çocuğun cansız bedeni gölette bulundu - Son Dakika
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Oyun oynarken kaybolan Suriyeli çocuğun cansız bedeni gölette bulundu

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Oyun oynarken bir anda gözden kaybolan 10 yaşındaki Yezen El Cuma’dan acı haber geldi. Ekiplerin gölette yürüttüğü arama çalışmalarında küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde yürekleri dağlayan bir olay meydana geldi. Baştuğ Mahallesi'nde bulunan evlerinin önünde oyun oynayan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Yezen El Cuma, bir süre sonra gözden kayboldu.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çocuklarından haber alamayan ailenin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye hızla jandarma ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Mahalle çevresinde ve yakındaki gölette başlatılan yoğun arama çalışmaları acı haberle sonuçlandı. Ekipler, küçük Yezen’in gölette cansız bedenine ulaştı.

 Oyun oynarken kaybolan Suriyeli çocuğun cansız bedeni gölette bulundu

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sudan çıkarılan Yezen El Cuma’nın cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı .Küçük çocuğun şüpheli ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Oyun oynarken kaybolan Suriyeli çocuğun cansız bedeni gölette bulundu
Kaynak: DHA

Viranşehir, Şanlıurfa, Göçmenler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oyun oynarken kaybolan Suriyeli çocuğun cansız bedeni gölette bulundu - Son Dakika

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