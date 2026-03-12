23 Nisan'ın Çocuk Başkanı Lina Saka, Matematikte Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

23 Nisan'ın Çocuk Başkanı Lina Saka, Matematikte Dünya Şampiyonu Oldu

12.03.2026 13:49  Güncelleme: 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonlu 4. sınıf öğrencisi Lina Saka, STEM Olimpiyatları'nda matematik kategorisinde dünya birinciliği kazanarak tarihe geçti. 100 tam puan alarak Türk öğrencisi olarak bu başarıyı elde eden Lina, İtalya'daki finalde Türkiye'yi temsil edecek.

(TRABZON) – Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın 23 Nisan'da koltuğunu devrettiği 10 yaşındaki Lina Saka, STEM Olimpiyatları'nda matematik kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaştı. 153 ülkeden binlerce öğrenciyi geride bırakarak 100 tam puan alan Saka, bu kategoride birincilik elde eden ilk Türk öğrenci olarak tarihe geçti.

Trabzonlu 4'üncü sınıf öğrencisi Lina Saka, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarındaki yeteneklerin ölçüldüğü International STEM Olimpiyatları'nda tarihi bir başarıya imza attı. Geçen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ortahisar Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Lina, "örnek olma" sözünü dünya kürsüsüne çıkarak tuttu.

"Mutlu bir dünya için çalışacağım" demişti"

23 Nisan ziyaretinde koltuğu devraldığında tüm çocukların eşit eğitim alması gerektiğini vurgulayan Lina, "Büyüdüğümde çocukların çok daha mutlu olacağı bir dünya için elimden gelenin en iyisini yapacağım" diyerek, vizyonunu paylaşmıştı. Olimpiyatlarda sergilediği performansla 100 tam puana ulaşan Lina, temmuz ayında İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek büyük final organizasyonunda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

"Türk çocuğunun azminin en güzel örneği"

Lina'nın başarısı üzerine tebrik mesajı yayımlayan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Atatürk'ün çocukları örnek almayacak, örnek olacak" tavsiyesini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Trabzon'umuzun evladı, 10 yaşındaki matematik dehası kızımız Lina Saka hepimize büyük bir gurur yaşattı. Lina, bilimin yolunda azim ve kararlılıkla çalışan Türk çocuğunun neleri başarabileceğinin en güzel örneğidir. 153 ülkenin katıldığı olimpiyatlarda dünya birincisi olan evladımızı yürekten kutluyor, İtalya'daki finallerde başarılar diliyorum. Seninle gurur duyuyoruz Lina!"

İtalya yolcusu,ilk Türk dünya şampiyonu

Matematik kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk öğrenci ünvanını alan Lina Saka, Roma'da gerçekleşecek final turunda ay-yıldızlı bayrağı temsil edecek. Lina'nın bu başarısı hem Trabzon'da hem de Türkiye genelinde büyük bir sevinç ve gurur kaynağı oldu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Teknoloji, 23 Nisan, Türkiye, Güncel, İtalya, Dünya, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel 23 Nisan'ın Çocuk Başkanı Lina Saka, Matematikte Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı
Fiyatlar fırladı, Yunanistan’dan önlem geldi Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler Fiyatlar fırladı, Yunanistan'dan önlem geldi! Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler
Burası Dubai Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar Burası Dubai! Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar
Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak
Hürmüz geriliminin bilançosu 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı Hürmüz geriliminin bilançosu! 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı

14:02
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
13:49
İran’daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
13:33
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
13:17
İsrail’den Lübnan hamlesi Operasyonları genişletiyorlar
İsrail'den Lübnan hamlesi! Operasyonları genişletiyorlar
13:16
Müge Anlı’dan ortalığı karıştıran sözler Herkes bu videoyu paylaşıyor
Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
11:47
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım BAL’dan da düştü
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 14:29:40. #.0.5#
SON DAKİKA: 23 Nisan'ın Çocuk Başkanı Lina Saka, Matematikte Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.