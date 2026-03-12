23 Nisan'ın Çocuk Başkanı Lina Saka, Matematikte Dünya Şampiyonu Oldu

(TRABZON) – Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın 23 Nisan'da koltuğunu devrettiği 10 yaşındaki Lina Saka, STEM Olimpiyatları'nda matematik kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaştı. 153 ülkeden binlerce öğrenciyi geride bırakarak 100 tam puan alan Saka, bu kategoride birincilik elde eden ilk Türk öğrenci olarak tarihe geçti.

Trabzonlu 4'üncü sınıf öğrencisi Lina Saka, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarındaki yeteneklerin ölçüldüğü International STEM Olimpiyatları'nda tarihi bir başarıya imza attı. Geçen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ortahisar Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Lina, "örnek olma" sözünü dünya kürsüsüne çıkarak tuttu.

"Mutlu bir dünya için çalışacağım" demişti"

23 Nisan ziyaretinde koltuğu devraldığında tüm çocukların eşit eğitim alması gerektiğini vurgulayan Lina, "Büyüdüğümde çocukların çok daha mutlu olacağı bir dünya için elimden gelenin en iyisini yapacağım" diyerek, vizyonunu paylaşmıştı. Olimpiyatlarda sergilediği performansla 100 tam puana ulaşan Lina, temmuz ayında İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek büyük final organizasyonunda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

"Türk çocuğunun azminin en güzel örneği"

Lina'nın başarısı üzerine tebrik mesajı yayımlayan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Atatürk'ün çocukları örnek almayacak, örnek olacak" tavsiyesini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Trabzon'umuzun evladı, 10 yaşındaki matematik dehası kızımız Lina Saka hepimize büyük bir gurur yaşattı. Lina, bilimin yolunda azim ve kararlılıkla çalışan Türk çocuğunun neleri başarabileceğinin en güzel örneğidir. 153 ülkenin katıldığı olimpiyatlarda dünya birincisi olan evladımızı yürekten kutluyor, İtalya'daki finallerde başarılar diliyorum. Seninle gurur duyuyoruz Lina!"

İtalya yolcusu,ilk Türk dünya şampiyonu

Matematik kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk öğrenci ünvanını alan Lina Saka, Roma'da gerçekleşecek final turunda ay-yıldızlı bayrağı temsil edecek. Lina'nın bu başarısı hem Trabzon'da hem de Türkiye genelinde büyük bir sevinç ve gurur kaynağı oldu.