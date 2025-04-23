1000 Çocuk Korosu'ndan 23 Nisan Konseri... Hüseyin Can Güner: "demokrasiden, Özgürlüklerden, Cumhuriyet Devrimlerinden Asla Vazgeçmeyeceğiz" - Son Dakika
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1000 Çocuk Korosu'ndan 23 Nisan Konseri... Hüseyin Can Güner: "demokrasiden, Özgürlüklerden, Cumhuriyet Devrimlerinden Asla Vazgeçmeyeceğiz"

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Çankaya Belediyesi 1000 Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtpark'ta konser verdi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletin kendi idaresini eline aldığı böylesine önemli ve tarihi bir bayramı sadece kendi ülkesinin değil, savaşlardan en büyük travmaları yaşayan tüm dünya çocuklarına emanet etti" dedi.

23.04.2025 17:53  Güncelleme: 19:04
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Haber: Batuhan DÜKEL - Kamera: Berkin GÜLSOY

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi 1000 Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtpark'ta konser verdi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletin kendi idaresini eline aldığı böylesine önemli ve tarihi bir bayramı sadece kendi ülkesinin değil, savaşlardan en büyük travmaları yaşayan tüm dünya çocuklarına emanet etti" dedi.

Çankaya Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda 1000 Çocuk Korosu, Anıtpark'ta marş ve şarkılar seslendirdi. Şef Mehmet Efe yönetimindeki 1000 Çocuk Korosu'na, Çankaya Filarmoni Orkestrası eşlik etti. Konser öncesi konuşan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, şunları kaydetti:

"Ulusumuzun kaderinde tarihi bir dönüm noktası olan milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 105. yılında hem milletimizin bağımsızlık iradesinin, hem de bu iradenin en kıymetli mirasçısı olan sevgili çocuklarımızın bu onurlu gününde yine bir aradayız.

"Savaş koşullarında bile yetkisini parlamentoyla paylaşan Gazi, savaşın getirdiği acıları iyi biliyordu"

27 Aralık 1919'da, Dikmen Sırtları'nda seymenlerin, 'Atam biz seni görmeye, bu vatan uğruna ölmeye geldik' diyerek karşıladıkları Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca 4 ay sonra 23 Nisan 1920'de, 'Hakimiyet  bila kaydü şart' diyerek Meclisimizi açtı. Çünkü milletin makus talihini yine milletin azim ve kararlılığıyla yeneceğini biliyordu. Milletine güveniyordu. Biz de biliyoruz, inanıyoruz ve haykırıyoruz: Millet büyüktür, millet büyüktür, millet büyüktür. En zor günlerde, en hızlı karar alınması gereken dönemlerde savaş koşullarında bile yetkisini parlamentoyla paylaşan Gazi savaşın getirdiği kötülükleri, yıkımları ve acıları da çok iyi biliyordu. Bu nedenledir ki 'Milletler için zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir' dedi. Yurtta ve cihanda her daim barışı savundu. Bir milletin kendi idaresini eline aldığı böylesine önemli ve tarihi bir bayramı sadece kendi ülkesinin değil, savaşlardan en büyük travmaları yaşayan tüm dünya çocuklarına emanet etti. Biliyoruz ki demokrasi sadece belli dönemlerde sandığa atılan bir oydan değil, kuşaklar boyu sürdürülen bir bilinçle yaşayan gelenektir. İnanıyoruz ki yalnızca sevginin değil, barışın, vicdanın ve adaletin de temsilcisi olan çocuklar, kendilerine armağan edilen, kendilerine adanan Ulusal Egemenlik Bayramı ile bu bilinci daha da yaşayacak, özümseyecek ve gelecek kuşaklara aktaracaklardır."

"Bu tarihi sorumluluğun farkındayız"

Çankayalıları, CHP Ankara İl Başkanlığı'nın düzenlediği Birinci Meclis'ten Anıtakbir'e yapılacak yürüyüşe davet eden Güner, sözlerine şöyle devam etti:

"İşte bugün, bu meydanda aslında Ata'mızın her yaştan çocukları olarak yine bir araya gelen 7'den 70'e Çankayalılar hepimiz bu mirasın, bu emanetin ve bu tarihi sorumluluğun farkındayız. Hep bir ağızdan haykırıyoruz: Demokrasiden, özgürlüklerden, Cumhuriyet devrimlerinden asla vazgeçmeyeceğiz. Ben bugün bizlere bu harika konseri hazırlayan 1000 Çocuk Koromuza, sevgili çocuklarımıza, kıymetli velilerimize, değerli hocalarımıza, sanatçılarımıza, çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bugün Birinci Meclis'ten, Ata'mızın ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e saat 17.00'da gerçekleştireceğimiz yürüyüşe tüm Çankayalıları bir kez daha davet ediyorum. Mutlakiyetten meşrutiyete, meşrutiyetten Cumhuriyet'e, demokrasi yolculuğunun tüm kadrolarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarına, aziz şehitlerimize, gazilerimize şükranlarımı, minnetlerimi sunuyorum, rahmetle ve saygıyla anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyorum."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 1000 Çocuk Korosu'ndan 23 Nisan Konseri... Hüseyin Can Güner: 'demokrasiden, Özgürlüklerden, Cumhuriyet Devrimlerinden Asla Vazgeçmeyeceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1000 Çocuk Korosu'ndan 23 Nisan Konseri... Hüseyin Can Güner: "demokrasiden, Özgürlüklerden, Cumhuriyet Devrimlerinden Asla Vazgeçmeyeceğiz" - Son Dakika
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