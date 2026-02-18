101 Yaşındaki Hamide'ye Evde Sağlık Hizmeti - Son Dakika
101 Yaşındaki Hamide'ye Evde Sağlık Hizmeti

18.02.2026 13:50
Bitlis'te evde bakım hizmeti alan 101 yaşındaki Hamide Allahverdi'ye sağlık ekipleri muayene yaptı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde yaşayan ve evde sağlık hizmeti alan Hamide Allahverdi (101), sağlık ekipleri tarafından evinde muayene edildi. Bitlis Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene, Bitlis ve ilçelerinde evde bakım hizmeti alan 3 bine yakın hastanın olduğunu belirtti.

Sarıkum köyünde yaşayan ve 3 yıldır evde bakım hizmeti alan 9 çocuk annesi Alzheimer hastası Hamide Allahverdi'yi, Bitlis Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene, beraberindeki İl Sağlık Müdür Yardımcısı Seda Yılmazer ve 4 uzman doktorla birlikte yaşadığı köyde ziyaret etti. Sağlık ekipleri, 9 çocuğu ve 200'e yakın torunları bulunan Allahverdi'nin sağlık kontrollerini yaptı. İl Sağlık Müdürü Ergene, "Tatvan ilçemizde Sarıkum köyümüzde 1924 doğumlu, 101 yaşında koca çınarımız, annemize geldik. Tabii yalnız başımıza gelmedik. Buraya gerontoloğumuzla, fizyoterapistimiz, diyetisyenimiz ve evde bakım ekibimizle beraber yaşlı annemize poliklinik hizmetini yerinde veriyoruz. Bakanlığımızın yapmış olduğu bu güzel uygulamaya sahada bizler de şahit olduk. Annemiz bahsettiğimiz gibi 101 yaşında ve evde bakıma kayıtlı. Tabii yaşlılığına bağlı olan hastalıklarımız mevcut ama bunlara inşallah ekibimizle beraber güzel bir şekilde koordinasyonla müdahale ettik" dedi.

'BAKANLIĞIMIZ ADINA HİZMET VERİYORUZ'

Ergene, hastaneye ulaşamayan hastalara evde bakım hizmeti verdiklerini de belirterek, "80 yaş ve üstünde hastanelerimize, sağlık kuruluşuna gelemeyen hastalarımıza bizler bakanlığımız adına gelerek güzel bir şekilde hizmet veriyoruz. Başta Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na bu anlamlı, güzel bir uygulamadan dolayı ve Sağlık Bakanlığı çalışanlarına hastalarımız adına çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

3 BİNE YAKIN HASTAYA EVDE BAKIM HİZMETİ

Ergene, "Evde bakım hizmeti alan toplamda 3 bine yakın hastamız var. Kış şartlarına binaen bu hastalarımızın zaman zaman bizim de gitmemiz, onların da gelmesi zor oluyor. Ama hiçbir hastamızı elimizden geldiğince mağdur bırakmamaya çalışıyoruz. Gerek kullandıkları raporlu ilaçlar üzerinden gerek kronik hastalıkları üzerinden uzaktan erişimle biz bu hastalarımıza tedavi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Bu uygulama, Sağlık Bakanlığımızın Türkiye genelinde yaptığı güzel bir uygulama ve inşallah burada özellikle yaşlı hastalarımız hiçbir şekilde mağduriyet yaşamasın diye bunu canla başla, sahadaki arkadaşlarım güzel bir şekilde uyguluyorlar. Bitlis Devlet Hastanesi ve Tatvan Devlet Hastanesi'nde özellikle 75 yaş üzerindeki yaşlı hastalarımıza herhangi bir sırası olmasa bile, MHRS'den randevusu olmasa bile, bu hastalarımızı biz geri çevirmeyip onların yine muayenesine katkı sağlıyoruz" dedi.

GELİNİ TEŞEKKÜR ETTİ

Necla Allahverdi ise kayınvalidesinin 3 yıldır Alzheimer hastası olduğunu, öncesinde gayet sağlıklı bir yaşam sürdüğünü belirtti. Necla Allahverdi, 20 yıldan beridir birlikte yaşadıklarını ancak son zamanlarda çok şeyi hatırlamadığını, sadece eşi ile kendisini tanıdığını, bütün isteklerini yerine getirdiğini söyledi. Gelin Allahverdi, gelen sağlık ekiplerine gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür etti.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

Kaynak: DHA

Bitlis, Güncel, Son Dakika

