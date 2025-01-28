102 Suç Kaydı Olan Firari Yakalandı

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ANKARA'da, 102 ayrı suç kaydı bulunan, 59 ayrı suçtan aranan ve 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari O.A., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlüleri yakalamak için yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Ekiplerin bugün gerçekleştirdiği operasyonda; 75'i dolandırıcılık olmak üzere toplam 102 suç kaydı bulunan, 59 ayrı suçtan aranan ve 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari O. A. yakalanarak gözaltına alındı.

O.A.'nın hapis cezasının yanı sıra 6,5 milyon TL para cezasının bulunduğu ve 29 Ağustos 2023 tarihinden beri firari olduğu öğrenildi.