104 Yaşındaki Şaban Yaylalı, İmamoğlu'na Destek İçin Oyunu Kullandı - Son Dakika
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104 Yaşındaki Şaban Yaylalı, İmamoğlu'na Destek İçin Oyunu Kullandı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için oy verme işlemleri devam ederken, 104 yaşındaki Şaban Yaylalı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için oyunu kullandı. Yaylalı, gençlere de Atatürk'ün hitabını hatırlattı ve geleceğe sahip çıkmalarını istedi.

23.03.2025 13:52  Güncelleme: 14:27
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(İZMİR) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği önseçim için sandıklarda oy kullanma işlemleri devam ederken parti rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in taktığı CHP İzmir'in en yaşlı üyesi olan ve 104 yaşındaki Şaban Yaylalı da ön seçimde tek aday olan ve hakkında tutuklama kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için oyunu kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim için bugün saat 08.00'de açılan sandıklarda oy kullanma işlemi devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada hakkında tutuklama kararı verilen Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu seçimde toplamda 5 bin 600 sandıkta hem parti üyeleri hem de CHP üyesi olmayan vatandaşlar,  'dayanışma sandıklarında' oy kullanabilecek.

Öte yandan; parti rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in taktığı CHP İzmir'in en yaşlı üyesi olan ve 104 yaşındaki Şaban Yaylalı da kızıyla birlikte Göztepe Mahalle Muhtarlığı'nda kurulan sandıkta oyunu kullandı.

Yaylalı, oyunu kullandıktan sonra İmamoğlu'na yönelik tutuklama kararını da değerlendirirken gençleri geleceklerine sahip çıkmaya çağırdı. İmamoğlu'nun göreve döneceğine inandığını belirten Yaylalı, şu ifadeleri kullandı:

"Daima doğrunun ve adaletin yanında olmuştur, hukukun üstünlüğünü benimsemiştir"

"Tutuklama kararı, tamamen haksız bir karardır. Ekrem İmamoğlu, hiçbir zaman hileye, hurdaya, hukukun dışına çıkan bir kişi olarak kendini göstermemiştir. Daima doğrunun ve adaletin yanında olmuştur, hukukun üstünlüğünü benimsemiştir. Bu şartlarda İstanbul Belediyesini iki devre kazanma şansı olmuştur. Tekrar geleceğine inanıyorum.CHP olarak geleceğimi sağlam görüyorum. Bu haller geçicidir. Zaman hukukun üstünlüğünü hakim kılacaktır. Polis gücüyle bu işler yürümez, güzellikle olur. Güzellikleri ortaya atarsanız insanlar ona bağlanır ve sever ama polis gücünü kullandığı zaman nefretle karşılar."

"Gençler, Atatürk'ü ve Atatürk'ün gençliğe hitabesini unutmasınlar"

Gençlere de çağrıda bulunan 104 yaşındaki Yaylalı, "Ben oyumu, geleceğimizin garantisi olarak görüyorum. Gençler, Atatürk'ü ve Atatürk'ün gençliğe hitabesini unutmasınlar. Atatürk geleceği de düşünmüş. Gelecekte de dahili kişiler cumhuriyetin aleyhinde hareket edeceğini sezmiştir. O yüzden her sabaha derse girerken Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin okunması lazım. Ne mutlu Türküm diyene" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 104 Yaşındaki Şaban Yaylalı, İmamoğlu'na Destek İçin Oyunu Kullandı - Son Dakika

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