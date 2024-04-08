11.00 - DEM Parti'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak Küçük mazbatasını alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

11.00 - DEM Parti'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak Küçük mazbatasını alacak

DEM Parti'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak Küçük, mazbatasını alacak.

08.04.2024 09:11  Güncelleme: 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

11.00- DEM Parti'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak Küçük, mazbatasını alacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

12.00 - 13.30 -15.00- 16.30 -17.30 -CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Amasya Belediyesi'ni, ardından da Taşova Belediyesi'ni ziyaret edecek. Karabat, Tokat İl Başkanlığını da ziyaret ettikten sonra Turhal ve Zile Belediyelerini de ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ- AMASYA, TOKAT)

13.00- CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, belediye başkanları ve parti örgütleri Hatay seçimleriyle ilgili itirazları görüşmesi beklenen Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI - ANKARA)

13.00 - İyi Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, parti genel merkezinde 27 Nisan'daki seçimli olağanüstü kongre için başkan adaylığını açıklayacak.(GÖRÜNTÜLÜ/CANLI- ANKARA)

14.00- Yüksek Seçim Kurulu, siyasi partilerin yerel seçimlere yönelik itirazlarını görüşmeye devam edecek.

ANKA HABER AJANSI İYİ ÇALIŞMALAR DİLER...

Kaynak: ANKA

Ayşe Serra Bucak, DEM Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 11.00 - DEM Parti'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak Küçük mazbatasını alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:00 Kurultay için kararını verdi İYİ Parti’de Meral Akşener dönemi kapanıyor Kurultay için kararını verdi! İYİ Parti'de Meral Akşener dönemi kapanıyor
09:10 Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler İşte Fenerbahçe’nin alması muhtemel cezalar Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler! İşte Fenerbahçe'nin alması muhtemel cezalar
08:22 Gizli kamerayla kaydedilen Türk doktorun görüntüleri İngiltere’de gündem oldu Gizli kamerayla kaydedilen Türk doktorun görüntüleri İngiltere'de gündem oldu
08:16 İmamoğlu, İngilizlere verdiği röportajla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj gönderdi İmamoğlu, İngilizlere verdiği röportajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi
22:22 Ramazan ayında vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler Ramazan ayında vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
09:25 Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan’da ateşle oynadın seni kurtardık Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan'da ateşle oynadın seni kurtardık
09:07 Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı
08:28 Yemen’de İran destekli Husiler İngiltere ve İsrail gemilerini balistik füzeyle vurdu Yemen'de İran destekli Husiler İngiltere ve İsrail gemilerini balistik füzeyle vurdu
00:21 Erden Timur’dan Ali Koç’a olay yanıt: Çok rahat uyuyorum Erden Timur'dan Ali Koç'a olay yanıt: Çok rahat uyuyorum
23:55 Fenerbahçe’nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında
23:03 Dursun Özbek’ten yarıda kalan Süper Kupa maçı sonrası ilk sözler: Dünyaya mahcup olduk Dursun Özbek'ten yarıda kalan Süper Kupa maçı sonrası ilk sözler: Dünyaya mahcup olduk
22:56 Wanda Nara’dan Fenerbahçe’nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçı yorumu: Futbol cesurlar içindir Wanda Nara'dan Fenerbahçe'nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçı yorumu: Futbol cesurlar içindir
22:44 Fenerbahçe’den Süper Kupa maçı sonrası açıklama: Dik durmaya devam edeceğiz Fenerbahçe'den Süper Kupa maçı sonrası açıklama: Dik durmaya devam edeceğiz
22:31 Galatasaray’dan maç sonrası Fenerbahçe’yi çıldırtacak paylaşımlar Galatasaray'dan maç sonrası Fenerbahçe'yi çıldırtacak paylaşımlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2024 10:13:53. #1.12#
SON DAKİKA: 11.00 - DEM Parti'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak Küçük mazbatasını alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement