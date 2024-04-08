Güncel

11.00- DEM Parti'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak Küçük, mazbatasını alacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

12.00 - 13.30 -15.00- 16.30 -17.30 -CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Amasya Belediyesi'ni, ardından da Taşova Belediyesi'ni ziyaret edecek. Karabat, Tokat İl Başkanlığını da ziyaret ettikten sonra Turhal ve Zile Belediyelerini de ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ- AMASYA, TOKAT)

13.00- CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, belediye başkanları ve parti örgütleri Hatay seçimleriyle ilgili itirazları görüşmesi beklenen Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI - ANKARA)

13.00 - İyi Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, parti genel merkezinde 27 Nisan'daki seçimli olağanüstü kongre için başkan adaylığını açıklayacak.(GÖRÜNTÜLÜ/CANLI- ANKARA)

14.00- Yüksek Seçim Kurulu, siyasi partilerin yerel seçimlere yönelik itirazlarını görüşmeye devam edecek.

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