11.00- DEM Parti'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak Küçük, mazbatasını alacak. (GÖRÜNTÜLÜ)
12.00 - 13.30 -15.00- 16.30 -17.30 -CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Amasya Belediyesi'ni, ardından da Taşova Belediyesi'ni ziyaret edecek. Karabat, Tokat İl Başkanlığını da ziyaret ettikten sonra Turhal ve Zile Belediyelerini de ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ- AMASYA, TOKAT)
13.00- CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, belediye başkanları ve parti örgütleri Hatay seçimleriyle ilgili itirazları görüşmesi beklenen Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI - ANKARA)
13.00 - İyi Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, parti genel merkezinde 27 Nisan'daki seçimli olağanüstü kongre için başkan adaylığını açıklayacak.(GÖRÜNTÜLÜ/CANLI- ANKARA)
14.00- Yüksek Seçim Kurulu, siyasi partilerin yerel seçimlere yönelik itirazlarını görüşmeye devam edecek.
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Son Dakika › Güncel › 11.00 - DEM Parti'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak Küçük mazbatasını alacak - Son Dakika
DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, bayramların sevgi ve kardeşlik bağlarının pekiştiği, yardımlaşma ve dayanışma, birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği günler olduğunu belirterek, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.
Elazığ'da Ramazan Bayramı öncesi oto kiralama işletmeleri istedikleri doluluğu bulamadı. Geçtiğimiz yıllara oranla rezervasyonlar yüzde 20 düşüş gösterdi. İşletme sahipleri bayrama 2-3 gün kala umutlu olduklarını belirtti.
Bayburt Kahveciler ve Otelciler Odası tarafından yayınlanan listede, bayramın ilk günü 2, ikinci günü 6, üçüncü günü ise 10 fırın hizmet verecek. Altınbaşak Ekmek Fırını, Efe Unlu Mamülleri, Akay Ekmek Fırını, Koç Ekmek Fırını, Kurtoğlu Ekmek Fırını, Somuncu Baba Ekmek Fırını gibi fırınlar vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılayacak.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yalçın, bayramın mutluluklarla dolu geçmesini dileyerek, Gazze'de yaşanan soykırımı kınadı ve Rabbimize şükretti.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye ve MESKİ personeli ile iftarda bir araya gelerek bayramlaştı. Seçer, personeline teşekkür ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 31 Mart yerel seçimlerinde Serdivan Belediye Başkanı seçilen Osman Çelik'e görevi törenle teslim etti.
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