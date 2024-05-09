11. Eskişehir Opera Bale Günleri devam ediyor - Son Dakika
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11. Eskişehir Opera Bale Günleri devam ediyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Devlet Opera Balesi Genel Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleşen 11. Eskişehir Opera Bale Günleri, devam ediyor. Samsun Devlet Opera Balesi'nin 'Carmen' adlı bale gösterisi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde seyirci ile buluştu. Gösteri, yoğun ilgi gördü.

09.05.2024 12:32  Güncelleme: 12:36
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Devlet Opera Balesi Genel Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleşen 11. Eskişehir Opera Bale Günleri, devam ediyor.

8 Mayıs Çarşamba akşamı Samsun Devlet Opera Balesi'nin "Carmen" adlı bale gösterisi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde seyirci ile buluştu. İçinde mizansenlerin ve tiyatral kesitlerin de olduğu gösteri, yoğun ilgi gördü.

Geceye, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ile İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katıldı.

Salonu dolduran Eskişehirli sanatseverler arasında çocukların da olması gözden kaçmadı.

Gösteri sonunda, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Vali Hüseyin Aksoy, sanatçılara plaket ve çiçek takdim etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 11. Eskişehir Opera Bale Günleri devam ediyor - Son Dakika

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