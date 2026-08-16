30'dan fazla ülkeden 300'ü aşkın yayınevinin katılımıyla okurları ağırlayan "11. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"nın onur konuğu Suriye oldu.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Basın Yayın Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği işbirliğiyle Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen fuarda, Suriye Kültür Bakanlığının geniş bir standı yer aldı.

Suriye'nin fuardaki kültürel varlığını yansıtan stantta, ülkenin edebiyat, tarih, sanat ve kültürel mirasına ilişkin çok sayıda eser okurlara sunuluyor. Ülkenin zengin kültürel birikimi ve yayıncılık dünyasındaki üretiminin tanıtıldığı stantta ayrıca Suriye kültürüne dair objeler de sergileniyor.

Suriye'nin fuara katılması, dünyanın farklı bölgelerinde de kültürel ortaklıklar için yeni bir kapı açıyor"

Fuarın açıldığı ilk gün yoğun ilginin olduğu stantta AA muhabirine açıklamada bulunan Suriye Kültür Bakan Yardımcısı Saad Naasan, Suriye'nin böyle bir fuara onur konuğu olarak katılmasının, ülkenin Arap dünyası ve uluslararası toplumdaki kültürel hayata yeniden etkin şekilde dahil olması açısından önemli olduğunu belirtti.

Naasan, İstanbul'da bulunmaktan ve Suriye'yi kültürel alanda temsil etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu katılımın önemi, Suriye'nin Arap dünyası ve genel olarak uluslararası toplumdaki kültürel hayata yeniden etkin şekilde katılmaya başlamasından kaynaklanıyor. Bu durum aynı zamanda dünyanın farklı bölgelerinde de kültürel ortaklıklar için yeni bir kapı açıyor." dedi.

Suriye'nin tarih boyunca medeniyetlerin kaynağı olduğunu ifade eden Naasan, ülkesinin bugün de sahip olduğu kültürel mirası kitap fuarları ve çeşitli kültürel etkinlikler aracılığıyla dünyanın farklı bölgelerine tanıtmayı hedeflediğini söyledi.

"Önümüzdeki yıllarda daha fazla Suriyeli yayınevinin fuarda yer almasını umuyoruz"

Naasan, Şam merkezli olan ve Suriye Kültür Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Suriye Genel Kitap Teşkilatı ile Suriye Milli Kütüphanesi'nin yanı sıra birçok farklı kurumun yayınlarına dair fuarda tanıtım yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı, kuruluşundan bu yana Suriyeli yayıncıların rolüne büyük önem verdi. Suriye'nin özgürleşmesinden önce de Suriyeli yayınevleri fuarda yer alıyordu. Bugün ise Suriye'nin özgürleşmesinin ardından bu katılımlar yeniden başladı. Önümüzdeki yıllarda daha fazla Suriyeli yayınevinin fuarda yer almasını umuyoruz."

İstanbul ile Suriye arasındaki tarihsel ve kültürel bağlara dikkati çeken Saad Naasan, iki ülke arasında güçlü ortaklıklar bulunduğunu belirterek, "Dil konusunda farklılıklar olsa da genel anlamda ortak kültürlerimiz var." diye konuştu.

Naasan, Suriye'nin İstanbul'daki fuara katılımının iki halk arasındaki ortak kültürel değerlerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

"Suriyeli kardeşlerimizin yanında, dün olduğu gibi bugün de durmaya çalışıyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Abdülsamet Taş da uluslararası kitap fuarlarının kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir işlev üstlendiğine işaret ederek, Bakanlık olarak bu tür etkinliklere katılım ve içerik desteği sağladıklarını söyledi.

Taş, Suriye'nin 11. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'na onur konuğu olarak katılımına ilişkin değerlendirmesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının mevzuat kapsamında kültürel ilişkileri geliştirmeye yönelik uluslararası fuarlara destek verdiğini ifade etti.

Bakanlık olarak fuarlarda stant desteğinin yanı sıra düzenlenen programların içerik ve teknik boyutlarına da katkı sunduklarını aktaran Taş, kültürün ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir unsur olduğunu vurguladı.

Taş, Türkiye'nin Suriye'ye savaş döneminde olduğu gibi savaş sonrasında da destek vermeyi sürdürdüğünü belirterek, ülkenin yaşadığı maddi ve manevi tahribatın giderilmesi sürecinde kültürün özel bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Suriye'nin kültürel kodlarına yeniden dönmesi ve yaşanan kültürel deformasyonun giderilmesinin önemine dikkati çeken Taş, "Bakanlık olarak elimizden geldiğince Suriyeli kardeşlerimizin yanında, dün olduğu gibi bugün de durmaya çalışıyoruz." dedi.

"Hafıza, insanı yaşatan şeydir"

Akademisyen ve yazar Prof. Dr. Yasin Aktay ise 11. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'nın, Türkiye'deki Arap toplumuna kültürel hizmet sunma amacıyla, Suriyelilerin ülkelerinden ayrılarak Türkiye'ye geldiği dönemde kurulduğunu belirterek, fuarın bugün Suriye'nin onur konuğu olarak yer aldığı önemli bir kültürel buluşmaya dönüştüğünü anlattı.

Suriyelilerin Türkiye'ye gelişinin ardından Arapça kitaplara ve kültürel etkinliklere duyulan ihtiyacın arttığını söyleyen Aktay, "Güvenliği bulduktan sonra elbette ülkelerini, tarihlerini ve vatanlarını yıkan bu insanların karşısında başka bir şekilde yeniden ayağa kalkmak gerekiyordu. Bunun yolu kitaptı, kültürdü, hafızaydı. Hafıza, insanı yaşatan şeydir." görüşlerini paylaştı.

Aktay, Suriye'nin artık fuara bir mülteci topluluğunun temsilcisi olarak değil, bir devlet olarak katıldığının altını çizerek, bu durumun kültürel açıdan yeni bir dönemin başlangıcına işaret ettiği değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Uluslararası Arapça Kitap Fuarı'nın Arap ülkeleri dışındaki en önemli Arapça kitap fuarlarından biri olduğunu kaydeden Aktay, Türkiye ile Arap dünyası arasındaki tarihsel ve kültürel bağlara dikkati çekti.

Fuarın 11. yılına ulaşmasının önemine işaret eden Aktay, Türkiye ve Arap dünyası arasında kültürel bir köprü kurulduğunu belirterek, "Arap kültürü Türk kültürünün bir parçası haline geldi, Türk kültürü de inşallah Arap kültürünün bir parçası olacak." dedi.

"11. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", 23 Ağustos'ta sona erecek.