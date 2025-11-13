11. Yargı Paketi Üzerinde Çalışmalar Sürüyor.

HABER: Emine DALFİDAN

(TBMM) - AK Parti tarafından hazırlıkları süren 11. Yargı Paketi'nden suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenleme çıkarıldı. Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesinin ardından gündeme gelen bu düzenlemenin, Meclis'te kurulacak araştırma komisyonundan çıkacak rapor doğrultusunda yeniden ele alınacağı belirtildi. Daha önce de LGBTİ'lere yönelik maddenin çıkarıldığı taslakla ilgili olarak, AK Partili yetkililer çalışmalar tamamlandıktan sonra gelecek hafta Çarşamba veya Perşembe günü sunmayı planladıklarını belirtti. AK Parti ayrıca, emlak vergilerindeki fahiş artışlara sınır getirmeye yönelik düzenlemeye ilişkin çalışmaları da sürdürüyor. Emlak vergisine esas olan rayiç bedellere en fazla yüzde 50'ye kadar artış yapılması eğiliminin ortaya çıktığı öğrenilirken, düzenlemenin Genel Kurul'da gelecek hafta görüşülmesi planlanan vergi paketine ilişkin kanun teklifine önergeyle eklenmesi planlanıyor.

AK Parti, TBMM Başkanlığı'na bu hafta sunulması planlanan ancak henüz son şekli verilemeyen ve kamuoyunda 11. Yargı paketi olarak isimlendirilen kanun taslağı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Taslaktaki bazı maddeler çıkarılırken, bazı yeni maddeler ekleniyor.

AK Partili kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 11. Yargı Paketi taslağında yer alan Türk Ceza Kanunu'nun 31. maddesinde öngörülen ve beş ayrı başlıkta çocuk suçlulara yönelik düzenlemeler, konuyla ilgili ayrıntılı araştırma yapılması amacıyla taslaktan çıkarıldı.

Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesinden sonra gündeme gelen düzenlemeye ilişkin taslakta, "özellikle son zamanlarda çocuk faillerin, başta diğer çocuklara karşı olmak üzere şiddet içeren birçok fiil gerçekleştirdikleri ve hatta kişilerin ölümüne sebebiyet verdikleri, bunun psikolojik, ailevi veya çevresel faktörler ile çocukların işledikleri suçlardan dolayı yetişkinlere nazaran daha az ceza alıyor olmasından kaynaklanabildiği" gerekçesiyle 15-18 yaş grubu çocuklar için Türk Ceza Kanununun 31'inci maddesinde yaş küçüklüğüne ilişkin öngörülen hapis cezalarının üst sınırlarının artırılmasına yönelik hükümler yer alıyordu. Böylece suç işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılığın sağlanması ve çocukların suistimal edilerek suçta kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyordu.

Bu konuda, "Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 18 yıldan 27 yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur" şeklinde düzenleme yapılmıştı.

AK Partili kaynaklar, bu kapsamdaki çocuk suçluların yargılama yapılan dönemde kapalı cezaevinde kaldıklarını ancak hükümlü aşamasına geçtiklerinde koşullarının daha esnek olabildiğine işaret etti. Kaynaklar, bu konuda daha sağlıklı düzenleme yapmak için derinlemesine araştırma yürütülmek üzere bir araştırma komisyonu kurulacağını ve bu komisyondan gelecek rapor doğrultusunda konunun yeniden ele alınacağını bildirdi.

"Cinsiyet değiştirme gibi önemli bir sağlık konusu, merdiven altı yerlerde yapılmamalı"

Öte yandan 11. Yargı Paketinden LGBTİ'li bireylere yönelik madde de çıkarılmıştı. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği hüküm nedeniyle öngörülen taslaktaki düzenlemeler "cinsiyet değişikliği" başlığı altında yer almış ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'ndaki cinsiyet değişikliğine ilişkin yaş sınırı 18'den 25'e yükseltilmişti. Ayrıca, cinsiyet değişikliğinin temelini oluşturan sağlık kurulu raporlarının tüm eğitim araştırma hastaneleri yerine Sağlık Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü eğitim ve araştırma hastaneleri tarafından ve en az üçer ay aralıklarla yapacağı dört değerlendirme neticesinde verilebilmesi öngörülmüştü. Taslakta, "Doğuştan gelen biyolojik cinsiyete ve genel ahlaka aykırı tutum ve davranışta bulunan ya da bulunmayı alenen teşvik eden, öven veya özendiren kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Aynı cinsiyetteki kişilerin nişan veya evlenme töreni yapmaları halinde bu kişilere, bir yıl altı aydan dört yıla kadar hapis cezası verilir" düzenlemesi yer almıştı.

"İnsana ileride sağlık problemi oluşturmayacak şekilde tedbirlerin alınması da bir ihtiyaç"

Böyle bir düzenlemenin de bu yargı paketinde yer almayacağını vurgulayan AK Partili yetkililer, sağlık ve psikolojik açıdan konunun uzmanlarının dinleneceğini ve görüşler alınacağını ifade etti. AK Partili bir yetkili şöyle konuştu:

"Aslında bütün dünya, kişinin cinsiyetini değiştirme iradesinin varlığının daha iyi anlaşılması ve gerçekten bu manada hem ruhen hem bedenen koşulları açısından daha teferruatlı bir rapor alınması noktasına yönelmiş durumda. Olayı irdelemeden karşı olmak, itiraz etmek değil, neden yapacağız, etki analizi önemli. Toplumsal manadaki durum nedir? Bunun uygulama açısından da birçok sıkıntıları da var.

Yaratılışı gereği kişi bu mahiyette olabilir ama yasal mevzuat çerçevesinde tüm sağlık koşullarının belirlendiği, yapıldığı, takip edildiği, gerçekten kişiye herhangi bir şekilde ileride başka zararın verilmeyeceği bir ortamda ameliyat yapılması lazımken siz bunu farklı yapılar içinde özellikle; tırnak içinde söylüyorum; merdiven altı, kaçak yerlerde maalesef çok kötü şartlarda, maalesef kişiye sağlık problemi oluşturacak şartlardaki yerlerde bunu sağlamaya çalışan yerler de var, çok tehlikeli şekilde. Cinsiyet değiştirme gibi çok önemli bir sağlık meselesinde insanın her türlü sağlığını etkileyecek, bozacak, sıkıntıya sokacak bir konuda, bunun gerekli tedbirlerini, yasal koşullarını gerçek mahiyette insana ileride sağlık problemi oluşturmayacak şekilde tedbirlerin alınması da bir ihtiyaç. Dolayısıyla bunu iyi bir şeyle tarif etmeliyiz."

Emlak rayiç bedelleri artışlarına yüzde 50 sınırı üzerinde duruluyor

Öte yandan, belediyelerin en büyük gelir kalemi olan ancak geçen Haziran ayında takdir komisyonlarının aldıkları kararla yüksek oranlarda artış yapılan emlak vergilerine esas rayiç bedellere bir sınırlama getirilmesi konusunda da çalışma sürüyor.

AK Partili kaynaklar, 2021 yılında takdir komisyonlarının emlak rayiç bedellerinde yeniden değerleme oranında artış yaptığını ancak hükümetin bunu yüzde 50 indirerek uygulamaya başladığını, bunun da belediyelerin gelirlerinde ciddi kayba yol açtığını anlattı.

Bu kaybın giderilmesi, ancak vatandaşların da bu kadar yüksek artışlardan zarar görmemesi için formül arayışında olduklarını belirten kaynaklar, rayiç bedellere en fazla yüzde 50'ye kadar sınır getirilmesi eğiliminin ortaya çıktığı bildirdi. Düzenlemenin, gelecek hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanan vergi paketine ilişkin kanun teklifine önergeyle eklenmesi planlanıyor.

Emlak vergiler belediyeler tarafından gayrimenkulü olan kişilerden tahsil ediliyor. Genellikle ilk taksit mayıs sonuna kadar, ikinci taksit ise kasım ayı sonuna kadar iki eşit taksitte ödeniyor. Emlak vergisi, belirlenen rayiç bedeller üzerinden belli oranlarda alınıyor. Bunun için takdir komisyonları 4 yılda bir toplanıyor.