11 Yaşındaki Çocuk Kolonya Yangınında Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Bornova ilçesinde kolonya ve çakmakla oynarken kıyafeti tutuşarak kendini yakan çocuk, tedavi gördüğü hastanede 16 gün sonra yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 17 Aralık'ta Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evinde yalnız olduğu öğrenilen 11 yaşındaki Mert Yetiştiren, kolonya ve çakmakla oynarken kıyafeti tutuştu.

Alevleri söndürmekte zorlanan ve vücudunda yanıklar oluşan Yetiştiren, telefonla ailesini arayarak durumunu bildirdi.

Yaralı çocuk, eve gelen annesi tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi'ne götürüldü.

Mert Yetiştiren, 2 Ocak'ta hastanenin yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Yetiştiren'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından teslim alınarak Bornova ilçesinde dün toprağa verildi.

Polis ekiplerince olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.