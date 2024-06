Engelsiz Filmler Festivali 12. kez sinemaseverlerle buluşacak

Güncel

Puruli Kültür Sanat tarafından 12. kez gerçekleştirilecek "Engelsiz Filmler Festivali", Türk ve dünya sinemasının öne çıkan ödüllü filmlerini sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, festival bu yıl 7-13 Haziran arasında Ankara'da Paribu Cineverse ANKAmall ve Goethe-Institut salonlarında izleyicilerle buluşacak.

Yerli yapımların yer aldığı Ulusal Uzun Film Yarışması'nda bu yıl, Mete Gümürhan'ın "Beraber", Aslı Özge'nin "Kara Kutu", Büşra Bilginer'in "Kıyıda", Aslıhan Ünaldı'nın "Suyun Üstü" ve Nehir Tuna'nın "Yurt" filmi yer alıyor.

Yarışmanın jürisinde ise sinema yazarı Evrim Kaya, yönetmen Somnur Vardar ve akademisyen Ali Karadoğan bulunuyor.

Jüri üyeleri, kategorisini belirleyecekleri bir ödül ile birlikte "En İyi Yönetmen" ve Jüri ödüllerinin sahiplerini seçerken, "Seyirci Özel Ödülü"nün sahibini ise her yıl olduğu gibi gösterimler sonrası izleyiciler oylamayla belirleyecek.

Seyirciler oylarını Braille alfabesi ile basılan pusulalarla da kullanabilecekler. Ödül sahipleri, 13 Haziran saat 19.30'da Goethe-Institut'ta düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Kısa film yarışmasına 28 ülkeden 136 başvuru

Kısa film üretiminin gelişimine katkıda bulunmayı ve tüm dünyadan nitelikli örnekleri festival izleyicisi ile erişilebilir olarak buluşturmayı amaçlayan Kısa Film Yarışması'nda da bu yıl konu sınırlaması olmaksızın, kurmaca ve animasyon türünde, süresi 20 dakikayı aşmayan 28 ülkeden 136 kısa film başvurdu.

Sinema yazarları Öykü Sofuoğlu ile Hasan Nadir Derin ve festival program koordinatörü Kaan Denk'ten oluşan seçici kurul, 8 ülkeden 15 filmi yarışma programına dahil etti.

Engelsiz Filmler Festivali Kısa Film Yarışması'nda, Joao Rodrigues'in "Ana Morfoz" (Ana Morphose), Dana Arshagti'nin "Aslında Hiçbir Şey Olmadı" (Nothing Really Happened), Onur Bilmen'in "Ben Yağmurum" (I am Rain), Jeremy Prudent'in "Beş" (Five), Alexandra Shadrina'nın "Doğruluk Mu, Cesaret Mi?" (Shtander, shtander, Katya!), Çağıl Bocut'un "Her Gün Biraz Daha Kolay" (Every Day It Gets A Little Easier), Haoran Deng'in "Kulaktan Kulağa" (On the Grapevine), Yasemin Demirci'nin "Onun Kalesinde" (In His Fortress), Ivan Sosnin'in "Otuz Saniye" (Thirty Seconds), Maryam Khodabakhsh'in "Örümcek-Kadın" (Spider-Zan), Natalia Dementyeva'nın "Paltonun Altında" (Under The Overcoat), Valentin Coste ve Florent Beaudot'un "Seçme Filmi" (Selftape), Resmiye Emir'in "Sonunda" (At Last), Mahmood Pouyandeh'nin "Stratosfer" (Stratosphere) ve Shahrzad Ebrahimi'nin "Zilden Sonra" (After The Ringing of The Bell) filmleri yer alıyor.

Kısa Film Yarışması'nın jürisinde Litvanyalı sinemacı ve sanatçı Emilija Skarnulyte, Danimarka Film Eleştirmenleri Derneği Başkanı Nanna Frank Rasmussen, canlandırma sanatçısı ve Canlandıranlar Festivali yönetmeni Berat İlk bulunuyor.

Jüri üyelerinin belirleyeceği ve 1000 ABD doları ile desteklenecek "En İyi Film" ödülü ile "En İyi Yönetmen" ödülü, "En İyi Senaryo" ödülü ve izleyicilerin oylarıyla belirlenecek.

"Seyirci Özel Ödülü"nü kazananlar da 13 Haziran'daki ödül töreninde açıklanacak.

Engelsiz Filmler Festivali 2024 programında yer alan Ulusal Uzun Film Yarışması ve Kısa Film Yarışması'nın kazananlarına verilecek ödül heykelcikleri, heykeltıraş Hayri Şengün tarafından tasarlandı.

Sıra dışı sinemacıların "Parmak İzi"

Kendilerine has üsluplarıyla sinema tarihine iz bırakmış sinemacılara odaklanan "Parmak İzi" bölümünde bu yıl Danimarkalı yönetmen, şair, gazeteci, bisiklet ve caz müzik yorumcusu Jorgen Leth filmleri izleyicilerle buluşacak.

Yönetmenin, "Cehennemde Bir Pazar", "Yıldızlar ve Su Taşıyıcıları", "Pelota", "Hareket Filmi" ve "Çin Masa Tenisi" isimli spor belgeselleri seçkide beğeniye sunulacak.

Jorgen Leth, 12 Haziran'da saat 15.00'te ise Socrates Dergi ekibinden spor yazarı ve bisiklet anlatıcısı İnan Özdemir'in katılımıyla Goethe-Institut'ta konuşma yapacak.

Dünya sinemasından yapımlar "Kaleydoskop" seçkisinde

Festivalin dünya sinemasında dikkat çeken ödüllü filmlerdeki farklı kültür ve yaşamları izleyicisiyle buluşturacağı "Kaleydoskop" seçkisinde de bu yıl, Jianjie Lin'in "Bir Ailenin Kısa Hikayesi", Bruno Dumont'un "İmparatorluk", Malgorzata Szumowska ve Michal Englert'in "…Kadın", Teemu Nikki'nin "Ölüm Yaşayanların Sorunudur" ve Margreth Olin'in "Toprağın Şarkıları" filmi yer alıyor.

Sesin gizli kalmış etkilerine odaklanan hikayeleri seçkisine dahil eden "Oditoryum" bölümünde de bu yıl dünya sinemasından 3 film izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Ses konusuna farklı yaklaşımlarıyla dikkat çeken Sam Green'in "32 Ses", Jerome Florenville'in "Başka Dinleme Biçimleri" ve Emilija Skarnulyte'nin "Defin" filmi Oditoryum seçkisinde izleyiciyle buluşacak.

Engelsiz Filmler Festivali'nde ayrıca "Çocuklar İçin" seçkisini de hazırlandı. Otizmli çocuk ve gençlerin rahat bir şekilde film izleyebilmeleri için gerçekleştirilen "Otizm Dostu Gösterim" her yıl olduğu gibi bu yıl da festival programındaki yerini koruyor.

Ayla Algan anısında "Karanlıkta Uyananlar" filmi de 9 Haziran'da Mülkiyeliler Birliği bahçesinde ücretsiz olarak seyredilebilecek.

Minik sinemacılar için "Stop Motion Animasyon Atölyesi"

Festivalin her yıl düzenlediği etkinlikler arasında yer alan "Stop Motion Animasyon Atölyesi", canlandırma sanatçısı ve eğitmen Deniz Öcal tarafından yürütülecek. 9-12 yaş aralığında olan ve kendi filmini yapmak isteyen tüm sinema meraklılarının davetli olduğu atölye, işaret dili tercümanı eşliğinde 9 Haziran saat 12.30'da Goethe-Institut'ta gerçekleştirilecek.

Engelsiz Filmler Festivali'nin bu yılki programında yer alan 41 film, sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile erişebilir olarak sinemaseverlerle buluşacak. Gösterimlerin ardından film ekipleriyle yapılan söyleşilerde, atölye ve ödül töreninde işaret dili tercümesi yapılıyor.

Sesli betimlemenin salona verileceği "Çocuklar İçin" bölümü hariç, festivaldeki tüm filmler Turkcell Hayal Ortağım uygulaması üzerinden sesli betimlemeli olarak takip edilebilecek.

Festival hakkında ayrıntılı bilgiye "engelsizfestival.com" adresinden ulaşılabilecek.