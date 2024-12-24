12 Kişinin Cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu\'na Getirildi

Güncel

CENAZELER BURSA ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ

Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 12 kişinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları da Bursa'ya gelirken, AFAD tarafından aileler için çadır kuruldu.

Mehmet İNAN/BURSA,