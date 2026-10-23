12 şüpheli, İzmir ve Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

12 şüpheli, İzmir ve Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında İzmir ve Muğla'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi; operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler adreslerde 63 kilo 25 gram skunk ve 100 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
İzmir ve Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
İzmir ve Muğla'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda adreslerde 63 kilo 25 gram skunk ve 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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