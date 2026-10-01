12 yaşında kaynak öğrenen Karaveli, bin kişilik bölümde tek kadın kaynakçı oldu - Son Dakika
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12 yaşında kaynak öğrenen Karaveli, bin kişilik bölümde tek kadın kaynakçı oldu

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12 yaşında kaynak öğrenen Karaveli, bin kişilik bölümde tek kadın kaynakçı oldu
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Ankara Çubuk'ta babasının torna dükkanında 12 yaşında kaynağa başlayan Fatma Sena Karaveli (18), otobüs iskeleti üretilen firmada işe başladı. Yaklaşık bin kişilik bölümün tek kadın kaynakçısı olan Karaveli, kadınların isteyip de başaramayacağı bir şey olmadığını söyledi.

ANKARA'da babasının torna dükkanında 12 yaşında kaynakçılığı öğrenip, meslek lisesinde de kaynakçılık eğitimi alan Fatma Sena Karaveli (18), şimdi otobüs iskeleti üretilen firmada yaklaşık bin kişinin olduğu bölümde tek kadın kaynakçı olarak çalışıyor.

Çubuk ilçesinde Fatma Sena Karaveli, 6 yıl önce babasının sanayi sitesindeki torna dükkanında kaynak yapmayı öğrendi. Kaynakçılık gerektiren her işte çalışan Karaveli, Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yetenek sınavıyla girip, 4 yıl kaynakçılık eğitimi aldı. Ankara'da meslek lisesi öğrencileri arasında yapılan kaynak yarışmasında mansiyon ödülü kazanan Fatma Sena Karaveli, mezun olduktan sonra otomotiv firmasının bünyesinde işe başladı. Usta öğrencilik, kalfalık ve iş yeri açma belgeleri de alan Karaveli, otobüs iskeleti üretilen bin kişinin çalıştığı bölümde kaynakçılık yapıyor.

'İLGİM ARTTIKÇA MUTLU OLMAYA BAŞLADIM'

Fatma Sena Karaveli, kaynakçılığa 6 yıl önce babasının sanayi sitesindeki torna dükkanında başladığını söyleyerek, "Kendi dükkanımızda babama yardım ediyordum. Ama daha sonra kaynağa ilgim artmaya başladı. İlgim arttıkça mutlu olmaya başladım. Bu mesleğe ilgim olabileceğini düşünmedim ama babamın yanına geldikçe, yanında oldukça hevesim artmaya başladı. Kendimi geliştirme yolları aradım sürekli. Babamla çalışırken, kepçe tamir ediyorduk. Kepçenin bir yeri kırılıyordu. Ben de kaynatıyordum. Daha sonra müşteriden 'Fatma'nın kaynattığı yerden kırılmadı da başka yerden kırıldı' diye geri dönüşler alıyorduk. Geri dönüşler aldıkça ben daha çok mutlu oluyorum. Babam bana, 'kızım artık sen benden daha iyi bir ustasın' diyor" diye konuştu.

'MAKYAJIMI YAPIP KAYNAK YAPMAYA GİDİYORUM'

Bu yıl yaklaşık bin kişinin çalıştığı bir otomotiv firmasının otobüs iskeleti üretim bölümünde ilk ve tek kadın kaynakçı olarak göreve başladığını belirten Karaveli, "Bazen zorlayıcı oluyor. Çünkü insanlar sürekli konuşuyor. İlk girdiğimde 'bu işi yapamaz' dediler sürekli. Ama ben bunu sözle değil iş yaparak insanlara böyle olmadığını göstermek istedim. Hala, 'burası senin yerin değil, kablo ve elektrik alanına yönel' diyenler oluyor. Ama ben onlara yaptığım işi gösteriyorum ve öyle cevap veriyorum. Saçıma ve makyajıma çok takılıyorlar. 'Bu saçla makyajla buraya gelinmez' diyorlar. Ben bu mesleğime önem verdiğim anlamına geldiği için iyi hissettiriyor. Saçımı, makyajımı yapıyorum. Akşam bozuluyor ama yine de bana iyi hissettiriyor. İş yerinde otobüs iskeleti parçalarını kaynatıyorum. Erkek yoğun olan bir yerde çalışıyorum. Sınırları zorluyorum" dedi.

'KADININ YAPAMAYACAĞI İŞ YOK'

Kaynakçılığın kendisine özgüven ve sorumluluk kazandırdığını belirten Karaveli, "Kadın işi-erkek işi diye bir kavram yok bana göre. Kadınların isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yok. Kadının elinin değdiği her iş çiçek açıyor. Babamın yanında başlayan bu hikayenin şu an büyük bir firmada devam etmesi benim için aşırı gurur verici bir duygu" ifadelerini kullandı.

Üzeyir Karaveli de kızı Fatma Sena ile gurur duyduğunu söyledi.

Kaynak: DHA
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