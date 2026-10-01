Güllü\'nün kızı ölüm davasında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hakim karşısına çıktı

YALOVA'da 'Güllü' adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un (52) ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı. Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Güllü'nün kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter (28) ilk kez hakim karşısına çıktı. Ağlayarak savunma yapan Gülter, "Arkamı döndüğümde annem yoktu. Yüksek bir ses duyduğumda kal geldi. Zaten görmüş olsaydım tutmaya çalışırdım" dedi.

'Güllü' olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otopsi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi. Daha önce alınan 3 ifadesinde de farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı. Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 ay sonra soruşturma tamamlanırken, iddianamede hakkında 'Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile 'Yalan tanıklık' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenen arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yargılanmasına Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada 10 aydır tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter ile ev hapsi kararı kaldırılan Sultan Nur Ulu, şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter ile kardeşi Kader Tut ve taraf avukatları hazır bulundu.

AĞLAYARAK SAVUNMA YAPTI

Ağlayarak savunma yapan Tuğyan Ülkem Gülter, olay günü yaşananları anlattı. Sabah Sultan Nur Ulu ile birlikte markete gittiklerini, daha sonra birlikte bakıcı görüşmesi için bir AVM'ye gittiklerini belirten Gülter, bakıcıyla anlaşamadıklarını söyledi. Eve döndükten sonra annesiyle sohbet ettiklerini anlatan Gülter, daha sonra sofra hazırlayıp film izlediklerini ve annesinin alkol aldığını belirterek şöyle konuştu:

"Ben bir iki kere odama gidip, erkek arkadaşım K.E. ile konuştum. Daha sonra salonda dans ettik, şarkılar söyledik. Hiçbir şeyimiz yoktu. Sonra Sultan'la odama geçtik. Sultan trafik kazası geçirdiği için takıntı yapmıştı, alnındaki izlere bakıyordu. Saçlarına bakıyordu. Annem salondaydı. Biz Sultan'la oynuyorduk. Sonra annem de geldi. Oynadı o da. Sultan aynaya dönüktü, ben önündeydim. Sonra bir ses geldi. Arkamı döndüğümde annem yoktu. Sonra Sultan'a 'Koş' diye bağırdım. Birlikte aşağı indik."

'ARKAM DÖNÜKTÜ, GÖRSEYDİM TUTMAYA ÇALIŞIRDIM'

Hakkındaki suçlamaları reddeden ve olay sırasında annesine herhangi bir temasının olmadığını iddia eden Gülter, "Benim arkam dönüktü. Annem düştüğünde bir şey temas ettiğini görmedim. Annem alkol almıştı. Odamın zemininde herhangi bir ıslaklık yoktu, fark etmedim. Olay sırasında Sultan aynaya bakıyordu. Yüksek bir ses duyduğumda kal geldi. Telefonu alıp, hemen aşağı indim. Zaten görmüş olsaydım tutmaya çalışırdım. Düştüğü pozisyonu hatırlamıyorum" diye konuştu.

'ANNEME ZARAR VERECEĞİMİ SÖYLEMEDİM'

Annesiyle aralarında zaman zaman tartışmalar yaşandığını da söyleyen Gülter şöyle devam etti:

"K.E. ile bir sorunum yoktu. Hayatımdaki adama her şeyi anlatıyordum. Birlikte yaşıyorduk zaten. Annemle sorunlarımız olduğunda anlatıyordum. Annem evli olduğu için kendisini kabul etmiyordu. Her anne- kız arasında olan kavgalar oluyordu aramızda. Evin içinde argo konuşuyorduk zaten. Annem argolu konuşurdu hep. Ama sonra hiçbir şey olmamış gibi barışırdık. K.E. ile konuşurken de anneme zarar vereceğime dair bir görüşme yapmadım."

'ANNEM KENDİNİ ATIYOR' MESAJINA AÇIKLAMA

Sanık avukatı Merve Uçanok'un, eski sevgilisi K.E. ile mesajlaşmalarında yer alan 'Annem birazdan kendini atıyor' şeklindeki mesajı sorması üzerine Gülter, mesajın farklı bir konu nedeniyle gönderildiğini öne sürerek, "Elime dövme yaptırmıştım K.E. ile ilgili. Annem için de ayağıma bir dövme yaptırmıştım. Hatta eski sevgilimle konuşurken bana 'Kemiğin acıdı mı?' diye sormuştu. Annem de kıskançlıktan 'Onu eline, beni ayağına mı yazdırıyorsun?' demişti. Annemin kıskandığını ifade ederek böyle bir mesaj gönderdim" diye konuştu.

'ODAMA KARGA GİRMİŞTİ'

Eski sevgilisine gönderdiği, "Vallahi annem ölüyor" şeklindeki mesaj da sorulan Gülter, "Akşam vaktinde bir gün odama karga girdi. Annemle çığlık attık. Karga duvardan duvara çarptı. Annem de ne yapacağını bilememişti. Ben de o sırada videoya çektim. Annem de karganın hayırlı olmadığını belirtti. Biz eski sevgilimle onun üzerine mesajlaşmıştık" dedi.

'KAÇMA GİBİ BİR ŞEYİM OLMADI'

Kaçma şüphesiyle ilgili soruya da yanıt veren Gülter, olayın ardından İstanbul'a gittiklerini ancak kaçma amacı taşımadıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

"İstanbul'a Tuğba Y.'nin yanına gittik. Serhat isimli kişi de yanımızdaydı. Dışarıda gözükmemek için Esenyurt'ta bir otele gittik. Burada telefonlarımızı kapatmamızı istedi, bizi dinleyebileceklerini söyledi. Sonra bize toplum baskısından tutuklanacağımızı söyleyerek bizi korkuttu. Sonra sosyal medyada ses kaydı aldığını gördük. Benim pasaport başvurum bile yok. Kaçma gibi bir şeyim olmadı. Kaçma şüphemiz yoktu. Valizimizle Yalova'ya dönecektik, gözaltına alındığımızda."

'HADİ GÖRÜŞÜRÜZ' DİYE BİR SES DUYMADIM'

İddianamede olaydan hemen önce duyulduğu belirtilen 'Hadi görüşürüz' sözlerine ilişkin de savunma yapan Gülter, "Olay anında 'Hadi görüşürüz' diye bir ses duymadım. Bu ses anneme ait. K.E.'nin bana evlilik teklifi konusunu konuşuyorduk Sultan'la. Bir de bu konuşmamız oldu o sırada. Annemle birbirimizi mıncıklardık. 'Bırak' gibi konuşma bu sırada geçmiş olabilir. Dans ettiğimiz sırada küfretti annem" dedi.

'MALKATA ŞARKISINI MUTLU OLDUĞUMUZ ZAMANLARDA DİNLERDİK'

Annesiyle mutlu oldukları zamanlarda 'Malkata' şarkısını dinlediklerini de belirten Gülter, "Biz mutlu olduğumuz zamanlarda Malkata şarkısını dinlerdik. O gün salonda otururken de dinledik. Annem alkol aldığında dengesini kaybederdi. Çok alkol içerdi. Keyfi içerdi. Konuşması, yürüyüşü değişiyor. 3 şişe içmişti o gün. İlk defa şarap içti" ifadelerini kullandı.

Sultan Nur Ulu'nun suçlamalarını kabul etmediğini de söyleyen Gülter, "Sultan kaza yapmadan önce vakit geçirirdik, birbirimizde kalırdık. Biz Sultan'la olaydan sonra çok ayrı kaldığımız zamanlar oldu. İfadelerini kabul etmiyorum" dedi.

'CAMDAN EĞİLEREK ÇİĞDEM'İN EVİNE BAKARDI'

Tuğyan Ülkem Gülter, annesi ile eski menajeri Çiğdem Deniz Emir arasında bir süredir sorun olduğunu da öne sürerek, "Çiğdem ablayla annem konuşmuyordu bir süredir. Onun evine bakıyordu, evde mi değil mi diye. Apartman kamerasına da bakardı hatta annem. Çiğdem abla evden çıkmış mı, çıkmamış mı diye. Eğilip camdan benim odamdan ve kendi odasından bakardı" diye konuştu.

Annesinin yeni çıkardığı şarkısıyla ilgili sorun yaşadığını belirten Gülter, "Yeni çıkardığı şarkısıyla ilgili sıkıntısı vardı. Galiba yayından kaldırılacaktı. Onu takıyordu kafasına" diye konuştu.

Gülter, annesinin daha önce de evde birkaç kez düştüğünü belirterek, "Bir keresinde ben hastaneye götürdüm. Alkollü olduğu için tıbbi müdahalede bulunamadılar" ifadelerini kullandı.

Tuğyan Ülkem Gülter'in savunmasının ardından duruşmaya 15 dakika ara verildi.