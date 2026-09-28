12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Deniz Göktaş cezaevinden tahliye edildi

SANAL medyada yayınladığı videolara ilişkin 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada bugün tahliye edilen Deniz Göktaş, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sanal medya platformlarında yayınladığı videolara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ile 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından 2 yıl 7 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle tutuklanan Deniz Göktaş, bugün yargılanmasına başlandığı İstanbul 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde tahliye edildi. Göktaş, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tutuklu bulunduğu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'ndan işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkış yaptı. 4 Temmuz 2026 günü girdiği cezaevinden çıkan Göktaş'ı ailesi ve arkadaşları karşıladı.

Gazetecilere açıklama yapan Göktaş, "Çok mutluyum, çok yorgunum. Adliyeye gittim geldim. Aileme, anneme, babama, arkadaşlarıma kavuştuğum için çok mutluyum. Tabi biliyorsunuz Sinem Dedetaş burada ve Mehmet Pehlivan burada. Hep hayalim üçümüz hep beraber tek bir arabayla İstanbul'a gideriz diye umdum, öyle olmadı. Oğuzhan Uğur burada, suçlaması ne halen bilmiyorum, yani izlememe rağmen haberleri. Türkiye'de sadece burada değil, Silivri'de bir çok cezaevlerinde binlerce insan var benim gibi tutuklu yargılanan ya da fikirlerinden dolayı mahkum olan. Tabi ki dışarıda olmak çok güzel, özledim. Ama içeri dışarı çok fark etmiyor. Umarım hep beraber özgürlüğümüze kavuşacağımız bir hal gelir" dedi.

Göktaş, daha sonra kendisini karşılayanlarla birlikte cezaevi önünden ayrıldı.