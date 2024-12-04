13. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi İstanbul'da başladı

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İlmi Etüdler Derneği (İLEM) öncülüğünde, lisansüstü düzeyindeki akademik çalışmaların kalitesini artırarak disiplinler arası yaklaşımları teşvik etmek ve ortak bir dil geliştirilmesi amacıyla bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, İstanbul'da başladı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesinin ev sahipliğinde (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle düzenlenen kongrenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Gülfettin Çelik, bilimin irfana dönüşmesi ve hikmete ulaşmasının sadece bilgiyi derlemekle mümkün olamayacağını söyledi.

Bilginin ancak interdisipliner tarzda usta çırak ilişkisinde ve hayatın tamamını içine alabilecek olan bir süzgeçten geçtiğinde anlam taşıdığını vurgulayan Çelik, "Üniversiteler yeni bilgi çağında bunun merkezi olmak zorundalar. Aksi takdirde elinde diploması olan ama arka planda çok ciddi eksikleri olan gençler yetişiyor olacak." dedi.

Çelik, bilginin sadece fildişi kulelerde üretilen bir konseptte kalmaması gerektiğine işaret ederek, "Genç arkadaşlar özellikle belki tez hocasının belki bölüm başkanının yönlendirilmesi belki akademik kriterlerin zaruretleri itibarıyla çok spesifik belki çok daha öznel alanlarla çalışıyorlar. Ama bu bilgi mutlaka ve mutlaka reel hayata karşılık bir cevap üretmeli. İktisatta, sosyolojide ve hukukta üretmeli." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözünü anımsatan Çelik, "Çağrım bütün genç arkadaşlarımızın bu hassasiyetin farkında olarak çalışmaları. Örneğin bilgide, hukukta, iktisatta, sosyolojide Gazze'ye cevap üretilemiyorsa ya da öngörülemezliklerin alanı hala çok büyükse ilim ve reel gerçeklik alanını tekrar sorgulamakta yarar var. Bu çerçevede kongrenin ayrıca bir katkı olacağı kanaatindeyim." değerlendirmesini yaptı.

"Kongre yeni bilgi üretimine vesile olacak"

İlmi Etüdler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Taha Eğri de etkinliğin, 20 yıla yaklaşan kıymetli bir organizasyon olarak Türkiye'nin sayılı lisansüstü öğrenci kongresi olduğunu söyledi.

Sürekliliği ve kurumsallaşması açısından kongreye çok değer verdiklerini belirten Eğri, eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüten derneğin, lisans ve lisansüstü alanlarda yayın ve araştırma çalışmaları yapan sivil bir akademik kuruluş olduğunu anlattı.

İLEM'in hem kendi dünyasını, yaşadığı çevreyi anlama hem de bu anlayışı sağlarken yeni nesil yetiştirme misyonuyla faaliyetlerini sürdüreceğine inandığını dile getiren Eğri, "Genç arkadaşlarımızla tanışarak onların kendi bulundukları üniversitelerde yaptıkları çalışmalardan kongre vesilesiyle haberdar olarak karşılıklı bir beslenme platformunu kurduğumuzu da artık düşünüyorum. Daha önceki kongrelerden geliştirdiğimiz tanışıklıklar bugün hala sürüyor. Biz sizin yaptığınız sunumları dinleyerek sizleri tanımış oluyoruz. İnşallah yine yeni bir bilgi üretimine vesile olacak diye inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın ise, kongreye başvurulan 240 özet bildiriden 112'sinin kabul edildiğini söyledi. Akın, 3 gün sürecek kongrede üniversitenin kütüphanesinin de kullanılacağını aktardı.

Sosyal bilimler alanında disiplinler arası çalışmaları teşvik etmek, nitelikli ve özgün akademik üretime katkı sağlamak amacıyla düzenlenen kongrede, siyaset bilimi, felsefe, eğitim, tarih, ilahiyat, sanat, sosyoloji, iletişim, uluslararası ilişkiler gibi başlıklarda oturumlar düzenlenecek.