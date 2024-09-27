13. Uluslararası Antalya Gitar Festivali Açıldı - Son Dakika
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13. Uluslararası Antalya Gitar Festivali Açıldı

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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 13. Uluslararası Antalya Gitar Festivali'nin açılışına katıldı. Festivalin uzun soluklu hale getirilmesi sürecinde destek verenlere teşekkür eden Uysal, sanatın toplumsal olaylarla bağını vurguladı.

27.09.2024 13:45  Güncelleme: 14:40
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 13'üncü Uluslararası Antalya Gitar Festivali açılışına katıldı. Türkiye'de bir etkinliği sürdürülebilir hale getirmenin zor bir süreç olduğunu belirten Uysal, festivali destekleyerek bugüne taşınmasını sağlayan herkese teşekkür etti.

Muratpaşa Belediyesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ) Antalya Mezunlar Derneği iş birliğiyle düzenlenen 13'üncü Uluslararası Gitar Festivali Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal ile katıldığı açılışta; eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran, ODTÜ Antalya Mezunlar Dernek Başkanı Yıldırım Şimşek yer aldı.

Sanat danışmanlığını klasik gitarın önemli virtüözlerinden Ahmet Kanneci'nin üstlendiği festivalin açılış gecesinde Luciano Lombardi sahne aldı.

Başkan Uysal, festival açılışında, müziğin siyasal ve toplumsal olaylar, savaşlar, sosyolojiyle bağ kurduğunu söyledi. Rodrigo'nun 'Gitar Konçertosu' olarak bilinen ve 1939 yılının başlarında Paris'te 2'nci Dünya savaşının gerilimli ortamında bestelenen eserinin bu bağın en somut örneklerinden olduğunu anlatan Uysal, 68 gençlik hareketinin önemli isimlerinden Deniz Gezmiş'in 6 Mayıs 1972'de idam edilmeden önce bu eseri dinlemek istediğini hatırlattı.

Uysal ayrıca, Türkiye'de bir etkinliği uzun soluklu hale getirmenin zor bir süreç olduğuna vurgu yaptı, 13'üncü kez düzenlenen Uluslararası Antalya Gitar Festivali'ni destekleyerek bugüne taşınmasını sağlayan herkese teşekkür etti. Festivalde iş birliği yaptıkları ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği'ne, belediye olarak eğitim alanı tahsis ettiklerini aktaran Uysal, ortalama 800'ü aşkın öğrencinin orada dil öğrendiğini, hayat felsefelerini, bakış açılarını genişlettiğini ve üniversite kazanarak mezun olduklarını paylaştı.

Festival Genel Sanat Yönetmeni Kanneci ise "Başkanımız Ümit Uysal, sanata, kültüre, eğitime çok fazla önem veriyor. Kültürün bir toplum için ne kadar aydınlatıcı olduğunu defalarca söyledi ve destek oldu" diye konuştu. Festivallerin uzun yıllar boyu sürdürülmesinin büyük emekler sonucu mümkün olabildiğini aktaran Kanneci, bu yıl festivalde Türkiye'ye ilk kez gelen sanatçıları ağırladıklarını dile getirdi.

13. Uluslararası Antalya Gitar Festivali Açıldı
Kaynak: ANKA

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