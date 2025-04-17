14. Alaçatı Ot Festivali Kapılarını Açtı

(İZMİR)- Çeşme Belediyesi tarafından "Toprak, Zaman ve Tat" teması ile bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Alaçatı Ot Festivali kapılarını açtı.

Çeşme Belediyesi tarafından Medicana Sağlık Sponsorluğu'nda "Toprak, Zaman ve Tat" teması ve "Kaya Koruğu" konsepti ile düzenlenen Alaçatı Ot Festivali, ziyaretçilerine kapılarını açtı. Kadın Efeler Dans Topluluğu'nun dans gösterisi ve Çeşme Belediye Bandosu'nun dinletisi ile başlayan festivalde mevsimsel otlar, stantlarda ziyaretçilerle buluşuyor.

Şefler Meydanı, Sanat Sokağı, Edebiyat Buluşmaları, atölyeler, çocuk etkinlikleri, sergiler, söyleşiler, atölyeler, performans gösterileri, yarışmalar ve konserlerle dolu program, her yaştan ziyaretçiye keyifli anlar sunuyor. Şefler Meydanı'nda bu yıl da mutfak sanatının usta isimleri sahne alıyor. Açılış günü, Şef Ayşe Nur Mıhçı ve Şef Rıfat Yurttaş'ın sunumları festivalde yerini aldı.

Festivalin ilk gününde müzisyen ve aranjör İskender Paydaş, orkestrası ile konser verecek. Festivalin ikinci gününde ise Zeynep Bastık, sahne performansı ve şarkılarıyla dinleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Türk müziğinin güçlü sesi Sertab Erener de festivalin üçüncü gününde sevenleri ile buluşacak.