14 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda 37 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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14 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda 37 şüpheli adliyeye sevk edildi

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14 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda 37 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Aydın merkezli 14 ilde yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 3 milyar 484 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

AYDIN merkezli 14 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis suçunu işlediği tespit edilen 40 şüphelinin banka hesapları mercek altına alındı. Şüphelilerin, hesaplarında toplam 3 milyar 484 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için 3 Kasım'da Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

40 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Adana, Niğde, Antalya, Diyarbakır, Osmaniye, Sakarya, Kocaeli, Çorum, Kayseri, Ankara, Mersin, Bursa ve Balıkesir'de belirlenen 40 adrese operasyon yapıldı. 37 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda; 33 cep telefonu, 33 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar, 3 USB bellek ve 2 harddisk ele geçirildi. Firari 3 şüpheli aranırken, 37 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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