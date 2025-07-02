Kırşehir'de, 4 ilde 14 ayrı suç kaydı bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Kırşehir, Ankara, Eskişehir ve Kırıkkale'de 14 ayrı suçtan kaydı bulunan S.A'nın yeniden Kırşehir'e geldiğini belirledi.
Söz konusu kadın, kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
"Hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal", "iftira", "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçlarından toplam 14 suç kaydı bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › 14 Suç Kaydı Olan Hükümlü Kırşehir'de Yakalandı - Son Dakika
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