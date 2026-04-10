14 Yaşındaki Mukaddes Feyza Yükselmiş Türkiye Karate Şampiyonu Oldu

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Daima Biz Spor Salonu'nda 24-29 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Yeşilay Metin Demir Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası'na 59 ilden 468 kulübe bağlı 5 bin 130 sporcu katıldı. Şampiyonada 14 yaşındaki Mukaddes Feyza Yükselmiş, gösterdiği üstün performansla Türkiye birincisi oldu.

Yükselmiş, daha önce iki kez Türkiye üçüncülüğü elde etmiş ve uluslararası Boğaziçi Turnuvası'nda ikinci olarak dikkat çekmişti. 7 yaşından beri karateyle ilgilenen genç sporcu, babasının yönlendirmesiyle bu spora başladığını belirterek, 'En büyük hayalim Avrupa ve dünya şampiyonu olarak Türk bayrağımızı dalgalandırmak' dedi.

Şampiyonluk maçında tataminin yüksek olması nedeniyle denge kaybı yaşamaktan endişelendiğini ancak soğukkanlılığını koruyarak başarılı olduğunu ifade eden Yükselmiş, 'Aylardır o anı bekliyordum. Bir amaç uğruna bu kadar çalışmak gerçekten zorlayıcıydı' şeklinde konuştu.

Isparta Karate İl Temsilcisi antrenör Kadir Karakaş, Yükselmiş ile 2019'da tanıştığını ve onun sabrıyla öne çıkan bir sporcu olduğunu vurguladı. Karakaş, 'Mukaddes Feyza benim için sabrın bir simgesidir. Yenildiğinde bile ertesi gün antrenmana gelip çalışmaya devam eder. Kız çocuklarımıza da örnek olmasını istiyorum' değerlendirmesinde bulundu. Genç sporcu, aynı zamanda LGS'ye hazırlanırken antrenmanlarını ve sosyal aktivitelerini sürdürüyor.