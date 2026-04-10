14 Yaşındaki Mukaddes Feyza Yükselmiş Türkiye Karate Şampiyonu Oldu
10.04.2026 10:41
Antalya'da düzenlenen Yeşilay Metin Demir Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası'nda 14 yaşındaki Mukaddes Feyza Yükselmiş, üstün performansıyla Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Genç sporcu, Avrupa ve dünya şampiyonu olarak Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Daima Biz Spor Salonu'nda 24-29 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Yeşilay Metin Demir Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası'na 59 ilden 468 kulübe bağlı 5 bin 130 sporcu katıldı. Şampiyonada 14 yaşındaki Mukaddes Feyza Yükselmiş, gösterdiği üstün performansla Türkiye birincisi oldu.

Yükselmiş, daha önce iki kez Türkiye üçüncülüğü elde etmiş ve uluslararası Boğaziçi Turnuvası'nda ikinci olarak dikkat çekmişti. 7 yaşından beri karateyle ilgilenen genç sporcu, babasının yönlendirmesiyle bu spora başladığını belirterek, 'En büyük hayalim Avrupa ve dünya şampiyonu olarak Türk bayrağımızı dalgalandırmak' dedi.

Şampiyonluk maçında tataminin yüksek olması nedeniyle denge kaybı yaşamaktan endişelendiğini ancak soğukkanlılığını koruyarak başarılı olduğunu ifade eden Yükselmiş, 'Aylardır o anı bekliyordum. Bir amaç uğruna bu kadar çalışmak gerçekten zorlayıcıydı' şeklinde konuştu.

Isparta Karate İl Temsilcisi antrenör Kadir Karakaş, Yükselmiş ile 2019'da tanıştığını ve onun sabrıyla öne çıkan bir sporcu olduğunu vurguladı. Karakaş, 'Mukaddes Feyza benim için sabrın bir simgesidir. Yenildiğinde bile ertesi gün antrenmana gelip çalışmaya devam eder. Kız çocuklarımıza da örnek olmasını istiyorum' değerlendirmesinde bulundu. Genç sporcu, aynı zamanda LGS'ye hazırlanırken antrenmanlarını ve sosyal aktivitelerini sürdürüyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti
Ali Babacan: Türkiye’nin önünü açacak adım erken genel seçimdir Ali Babacan: Türkiye'nin önünü açacak adım erken genel seçimdir
Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı

11:52
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
11:26
Gianni Infantino İstanbul’a geldi Hacıosmanoğlu ile verdiği pozu görenler aynı yorumu yaptı
Gianni Infantino İstanbul'a geldi! Hacıosmanoğlu ile verdiği pozu görenler aynı yorumu yaptı
11:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı Hemen talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı! Hemen talimat verdi
11:17
Altında fırtına öncesi sessizlik Gözler açıklanacak veriye çevrildi
Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veriye çevrildi
11:08
Ve Sadettin Saran bombayı patlattı 3 dünya yıldızını birden Kadıköy’e getirecek
Ve Sadettin Saran bombayı patlattı! 3 dünya yıldızını birden Kadıköy'e getirecek
10:46
Dünyanın gözü bu müzakerede Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor
Dünyanın gözü bu müzakerede! Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor
