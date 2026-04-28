15. Alaçatı Ot Festivali Uluslararası Kimliğiyle Sona Erdi
15. Alaçatı Ot Festivali Uluslararası Kimliğiyle Sona Erdi

28.04.2026 12:30
Bu yıl ilk kez uluslararası kimlikle düzenlenen 15. Alaçatı Ot Festivali, yoğun katılım ve dopdolu programıyla sona erdi. Festival, kültür, gastronomi ve doğayı bir araya getirirken, yerel üreticiler ve uluslararası şefler büyük ilgi gördü.

“Köklerden Dünyaya” temasıyla bu yıl ilk kez uluslararası kimliğiyle düzenlenen 15. Alaçatı Ot Festivali, yoğun katılım ve dopdolu programıyla sona erdi. Türkiye’nin dört bir yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen konukları Alaçatı’nın eşsiz atmosferinde buluşturan festival, kültür, gastronomi ve doğayı bir araya getirdi.

Festival süresince Alaçatı sokakları sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlenirken, kurulan stantlarda yerel üreticiler bölgenin kendine özgü otlarını, enginarını, Çeşme limonunu ve doğal ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Yerel üretimin ve sürdürülebilir tarımın ön plana çıktığı festival, bu yönüyle de büyük ilgi gördü.

Alaçatı Pazaryeri Camii arkasında kurulan “Şefler Meydanı”nda gerçekleştirilen uluslararası yemek yarışmaları, farklı ülkelerden şefler ile genç gastronomi öğrencilerini bir araya getirdi. Gün boyu süren yarışmalar ve atölyeler, bilgi paylaşımının yanı sıra kültürel etkileşime de katkı sundu.

Festivalin öne çıkan isimlerinden Mehmet Yalçınkaya, “Sofranın Diplomasisi Gücü” başlıklı söyleşisiyle gastronominin kültürler arası etkileşimdeki rolüne dikkat çekti. Ege mutfağının özünde doğaya saygının yattığını vurgulayan Yalçınkaya, Alaçatı’nın yerel otlarının mutfağın en yalın ama en karakterli halini yansıttığını ifade etti.

Festival kapsamında düzenlenen söyleşilerde edebiyat, gastronomi ve sürdürülebilirlik gibi farklı alanlar bir araya gelirken; yazar buluşmaları, çocuk etkinlikleri ve spor aktiviteleri her yaştan ziyaretçiye hitap etti. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen programlar yoğun ilgi görürken, Alaçatı Deneyim Noktası’nda düzenlenen özel söyleşiler de festivalin dikkat çeken durakları arasında yer aldı.

Festivalin son günü de yine yoğun bir katılımla gerçekleşti. Söyleşiler, yazar buluşmaları, çocuk etkinlikleri ve spor aktiviteleri gün boyu devam ederken, uluslararası şeflerin sahne aldığı programlar ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Dört gün boyunca yüz binlerce kişinin katılımıyla Alaçatı sokakları dolup taşarken, festival kentin kültürel ve gastronomik kimliğini güçlü şekilde yansıttı.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, festivalin uluslararası boyutuna dikkat çekerek, “Bu yıl 15’incisini gerçekleştirdiğimiz Alaçatı Ot Festivali’ni uluslararası kimliğiyle düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Farklı ülkelerden şeflerimiz, Ege mutfağının eşsiz otlarıyla özgün tarifler hazırladı. Hem gençlerimize hem de yetişkinlerimize gastronomi alanında önemli deneyimler sunduk” dedi.

Alaçatı Ot Festivali, kültür, gastronomi ve sosyal yaşamı buluşturan güçlü içeriğiyle bir kez daha Çeşme’nin en önemli marka etkinliklerinden biri olduğunu ortaya koyarken, geride unutulmaz anılar ve yüksek bir katılım bırakarak coşkuyla tamamlandı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

