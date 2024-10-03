15 İl'de 25 Milyon Yavru Sazan Suya Bırakıldı - Son Dakika
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15 İl'de 25 Milyon Yavru Sazan Suya Bırakıldı

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Elazığ'da 15 ilde 25 milyon yavru sazan suya bırakıldı, balık üretimi ve ekosistem korunuyor.

03.10.2024 16:59
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15 ilde 25 milyon yavru sazan suya bırakıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde Keban ilçesinde balık hasadı ve balıklandırma etkinliği düzenlendi. Elazığ dahil 15 ilde 25 milyon yavru sazan sulara bırakıldı.

Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Keban ilçesinde balık hasadı ve balıklandırma etkinliği düzenlendi. Elazığ başta olmak üzere 15 ilde toplamda 25 milyon yavru sazan su ile buluşturuldu. Etkinliğe Vali Numan Hatipoğlu, Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Su ürünlerinin önemli olduğunu belirten Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Fırat bizim gözbebeğimiz. Elazığ'da birleşerek Fırat adını alan bu muazzam su kaynağı ülkemize sayısız barajlar, enerji alanında hem de bölge anlamında bekletilebilir bir potansiyele sahip. Dolayısıyla bu anlamda çok önemlidir. Barajlarda ortaya çıkan su kaynakları, diğer taraftan üç tarafı denizlerle çevrili diyoruz. Balık üretiminde yetersiz olan ülkemizi daha iyi noktalara getirmek için Tarım ve Orman Bakanlığımızın çok ciddi faaliyetleri var. Hızla gelişen bir sektör, ilimiz anlamında da büyük bir önem taşıyor. İlimizde yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edildiği ve aynı zamanda ihracat potansiyeli olan çok büyük bir özelliğe sahip. Sadece büyük barajlarımızı değil küçük baraj ve havzaların da korunması büyük önem taşıyor. Bu çerçevede bizim su ürünleri merkezimizde yapılan çalışmalarla çok muazzam bir şekilde balıklandırma çalışmaları yapılıyor. 2021, 2022 ve 2023 yıllarında yaklaşık 47 ile buradan 53 buçuk milyona yakın yavru sazan balığı gönderilmiş. 2024 yılında ise 15 ilimize yaklaşık 25 milyon civarında sazan balığı gönderilecek. Tek devlet iki millet düsturu ile bir arada olduğumuz Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine buradan sazan balığının yavrularını göndereceğiz. Bu hem barajlarda ve göllerde ekosistemi koruma anlamında önem taşıyor. Aynı zamanda ekonomisine destek sağlamış oluyor. İç sularda balık üretiminin daha iyi noktalara ulaşması hayati önem taşıyor. Burada yapacağımız balıklandırma faaliyetinin hem ilimize hem de buradan göndereceğimiz barajların ve göllerin ahalisine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Öte yandan Elazığ'da üretilen 150 bin yavru sazan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyetine gönderilecek.

15 İl\'de 25 Milyon Yavru Sazan Suya Bırakıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 15 İl'de 25 Milyon Yavru Sazan Suya Bırakıldı - Son Dakika

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