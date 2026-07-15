Tekirdağ'da 15 Temmuz Anma Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da 15 Temmuz Anma Merkezi Açıldı

Tekirdağ\'da 15 Temmuz Anma Merkezi Açıldı
15.07.2026 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Recep Soytürk: - "15 Temmuz gecesi gözünü kırpmadan meydanlara koşan gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine her kesimden insanımız tek yürek ve tek vücut olup şanlı tarihimize eşi benzeri olmayan yepyeni bir zafer daha ekledi"

Tekirdağ'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi" düzenlenen törenle açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla hazırlanan merkez, darbe girişimi sırasında vatandaşların ortaya koyduğu demokrasi ve milli irade mücadelesini hafızalarda canlı tutmayı, o gece yaşananları gelecek nesillere aktarmayı ve ziyaretçilere etkileşimli deneyim sunmayı amaçlıyor.

Merkezin açılışında konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde destansı direnişi anmak, yaşananları unutmamak, şehitleri ve gazileri yad etmek için bir arada olduklarını söyledi.

15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminin, milletin direnişi sayesinde başarısızlıkla sonuçlandığını vurgulayan Soytürk, "O gece yurdumuzun her bir köşesinde, her bir meydanında vatandaşlarımızın mücadelesi vardı." dedi.

Soytürk, milletin tanka, tüfeğe ve bombaya karşı mücadele eden yüksek bir iradeye sahip olduğunu belirtti.

15 Temmuz'da milletin gösterdiği direnişe dikkati çeken Soytürk, "15 Temmuz gecesi gözünü kırpmadan meydanlara koşan gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine her kesimden insanımız tek yürek ve tek vücut olup şanlı tarihimize eşi benzeri olmayan yepyeni bir zafer daha ekledi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti ve milletimizin çelikten iradesiyle o kara gece aydınlık bir sabaha dönüştü." diye konuştu.

Soytürk, tarih kitaplarının Türk milletinin büyük zaferleri ve iftihar edeceği hikayelerle dolu olduğunu kaydetti.

Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde hedeflerine ilerleyeceğini aktaran Soytürk, şöyle devam etti:

"Türk milleti geçmişte olduğu gibi gelecekte de her türlü badireyi atlatacak ve kutlu yürüyüşünü sürdürecektir. İnanıyorum ki milletçe omuz omuza verecek, adaletle, üretimle, kardeşlikle ve alın teriyle Türkiye Yüzyılı'nı daha da güçlü bir şekilde inşa edeceğiz."

Vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi'ni iki gün boyunca ziyaret edebilecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi

Merkezin girişinde ziyaretçileri 10'uncu yıl teması ve özel hazırlanan görsel tasarımlar karşılıyor.

Ziyaretçiler, fotoğraf, video ve dijital içeriklerle desteklenen hafıza alanında 15 Temmuz gecesini kronolojik akış içinde görme imkanı buluyor.

"Hafıza koridoru" alanında milletin darbe girişimi karşısında sergilediği kararlı duruş, vatandaşların o gece ortaya koyduğu birlik ve beraberlik ruhuyla ziyaretçilere aktarılıyor.

"Şehitler ve kahramanlar galerisi" köşesinde ise 15 Temmuz şehitlerinin hatırası, özel hazırlanan görseller ve video gösterimleriyle yaşatılıyor.

Merkezin "Dijital gösterim ve deneyim bölümü" alanında 15 Temmuz'un yalnızca direniş değil, aynı zamanda milletin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkarak kazandığı tarihi bir zafer olduğu vurgulanıyor.

Sergi alanında yer alan fotoğraf panoları, dijital gösterimler, video içerikleri, sanal gerçeklik uygulamaları ve etkileşimli deneyim alanları, ziyaretçilere 15 Temmuz'u tarihi, toplumsal ve duygusal boyutlarıyla deneyimleme imkanı sağlıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Demokrasi, 15 Temmuz, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 15 Temmuz Anma Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalnız yaşayan adam, annesinin ölümünden 5 gün sonra evinde can verdi Yalnız yaşayan adam, annesinin ölümünden 5 gün sonra evinde can verdi
İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney’i anma programında görüntülendi İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney'i anma programında görüntülendi
Ihlamur toplamaya giderken evde yalnız bıraktıkları 2 yaşındaki Berkant yangında can verdi Ihlamur toplamaya giderken evde yalnız bıraktıkları 2 yaşındaki Berkant yangında can verdi
Umman’da Üç Petrol Tankeri Hedef Alındı Umman’da Üç Petrol Tankeri Hedef Alındı
Şanlıurfa’da hastanede hemşire kılığında bebek kaçırma girişimi: 1 gözaltı Şanlıurfa'da hastanede hemşire kılığında bebek kaçırma girişimi: 1 gözaltı
TBMM Komisyonunda tansiyon yükseldi: “Adam olamamışsın“ sözleri ortalığı karıştırdı TBMM Komisyonunda tansiyon yükseldi: "Adam olamamışsın" sözleri ortalığı karıştırdı
114 yıllık dev kulübe büyük jest: 1 milyon 675 bin liralık alacaklarını sildiler 114 yıllık dev kulübe büyük jest: 1 milyon 675 bin liralık alacaklarını sildiler
FIFA’dan Sivasspor’a bir kötü haber daha FIFA'dan Sivasspor'a bir kötü haber daha
Nilüfer ve Reha Muhtar’ın kızı Ayşe Nazlı dünyaevine girdi Nilüfer ve Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı dünyaevine girdi
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici

16:20
15 Temmuz Anma Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygusal anları
15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları
15:54
Selim İmamoğlu’yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı
Selim İmamoğlu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı
15:48
TBMM’de 15 Temmuz Anma Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ tehlikesi hala devam ediyor
TBMM'de 15 Temmuz Anma Töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ tehlikesi hala devam ediyor
15:22
Haluk Levent’in asistanına bakın: 10 milyar liralık işlem hacmi raporlarda
Haluk Levent'in asistanına bakın: 10 milyar liralık işlem hacmi raporlarda
15:14
Yer: Bartın İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
14:33
Meclis oturumunda arbede AK Partili ismin sözleri, CHP’lileri çıldırttı
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı
14:33
Gözaltındaki avukat Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı “Haluk’a borç verdim“ dediği rakam öyle böyle değil
Gözaltındaki avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı! "Haluk'a borç verdim" dediği rakam öyle böyle değil
13:59
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı İşte Haluk Levent’in kumarhane fotoğrafının perde arkası
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı! İşte Haluk Levent'in kumarhane fotoğrafının perde arkası
13:36
ABD’den İran’a yeni saldırı dalgası
ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
12:42
AHBAP’ta ne kadar yardım parası topladı Haluk Levent’in verdiği rakam dudak uçuklattı
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı
12:22
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor O karanlık geceye damga vuran an
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor! O karanlık geceye damga vuran an
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 17:55:42. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da 15 Temmuz Anma Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.