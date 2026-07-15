Tekirdağ\'da 15 Temmuz Anma Merkezi Açıldı

Tekirdağ'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi" düzenlenen törenle açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla hazırlanan merkez, darbe girişimi sırasında vatandaşların ortaya koyduğu demokrasi ve milli irade mücadelesini hafızalarda canlı tutmayı, o gece yaşananları gelecek nesillere aktarmayı ve ziyaretçilere etkileşimli deneyim sunmayı amaçlıyor.

Merkezin açılışında konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde destansı direnişi anmak, yaşananları unutmamak, şehitleri ve gazileri yad etmek için bir arada olduklarını söyledi.

15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminin, milletin direnişi sayesinde başarısızlıkla sonuçlandığını vurgulayan Soytürk, "O gece yurdumuzun her bir köşesinde, her bir meydanında vatandaşlarımızın mücadelesi vardı." dedi.

Soytürk, milletin tanka, tüfeğe ve bombaya karşı mücadele eden yüksek bir iradeye sahip olduğunu belirtti.

15 Temmuz'da milletin gösterdiği direnişe dikkati çeken Soytürk, "15 Temmuz gecesi gözünü kırpmadan meydanlara koşan gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine her kesimden insanımız tek yürek ve tek vücut olup şanlı tarihimize eşi benzeri olmayan yepyeni bir zafer daha ekledi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti ve milletimizin çelikten iradesiyle o kara gece aydınlık bir sabaha dönüştü." diye konuştu.

Soytürk, tarih kitaplarının Türk milletinin büyük zaferleri ve iftihar edeceği hikayelerle dolu olduğunu kaydetti.

Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde hedeflerine ilerleyeceğini aktaran Soytürk, şöyle devam etti:

"Türk milleti geçmişte olduğu gibi gelecekte de her türlü badireyi atlatacak ve kutlu yürüyüşünü sürdürecektir. İnanıyorum ki milletçe omuz omuza verecek, adaletle, üretimle, kardeşlikle ve alın teriyle Türkiye Yüzyılı'nı daha da güçlü bir şekilde inşa edeceğiz."

Vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi'ni iki gün boyunca ziyaret edebilecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi

Merkezin girişinde ziyaretçileri 10'uncu yıl teması ve özel hazırlanan görsel tasarımlar karşılıyor.

Ziyaretçiler, fotoğraf, video ve dijital içeriklerle desteklenen hafıza alanında 15 Temmuz gecesini kronolojik akış içinde görme imkanı buluyor.

"Hafıza koridoru" alanında milletin darbe girişimi karşısında sergilediği kararlı duruş, vatandaşların o gece ortaya koyduğu birlik ve beraberlik ruhuyla ziyaretçilere aktarılıyor.

"Şehitler ve kahramanlar galerisi" köşesinde ise 15 Temmuz şehitlerinin hatırası, özel hazırlanan görseller ve video gösterimleriyle yaşatılıyor.

Merkezin "Dijital gösterim ve deneyim bölümü" alanında 15 Temmuz'un yalnızca direniş değil, aynı zamanda milletin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkarak kazandığı tarihi bir zafer olduğu vurgulanıyor.

Sergi alanında yer alan fotoğraf panoları, dijital gösterimler, video içerikleri, sanal gerçeklik uygulamaları ve etkileşimli deneyim alanları, ziyaretçilere 15 Temmuz'u tarihi, toplumsal ve duygusal boyutlarıyla deneyimleme imkanı sağlıyor.