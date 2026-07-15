4 şehirde 15 Temmuz anma etkinlikleri - Son Dakika
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4 şehirde 15 Temmuz anma etkinlikleri

4 şehirde 15 Temmuz anma etkinlikleri
15.07.2026 13:47
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Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Kayseri'de Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz ve diğer protokol üyeleri, Kartal Şehitliği ile Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitliklerde Kur'an-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Durmuş Ayvaz tarafından dua edildi.

Daha sonra Vali Çiçek ve beraberindekiler, şehit kabirlerine karanfil bırakarak, şehit aileleriyle sohbet etti.

Vali Çiçek, gazetecilere, 15 Temmuz hain darbe girişiminin daha dün gibi hatırlandığını, tüm Türkiye'nin büyük bir direniş gösterdiğini söyledi.

Kayseri'nin günlerce meydanı doldurduğunu belirten Çiçek, kentin ülkenin birlik ve beraberliğine kastedenlerin karşısına ilk dikilecek şehirler arasında yer aldığını kaydetti.

Protokol üyeleri, daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyükşehir Sanat Galerisi'ndeki "İrade Bizim, Zafer Bizim" adlı sanat sergisinin açılışına katıldı.

Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz gecesinde yaşananları anlattı.

Öte yandan, sanat galerisinin bahçesinde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbecilerin kullandığı tanklar ve açılan ateşler sonucu hasar gören iki araç da sergilendi.

Kırıkkale

Kırıkkale'de Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile şehit yakınları ve gaziler, şehitliği ziyaret etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından dua edildi. Vali Sarıibrahim ve protokoldekiler, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Sarıibrahim, 15 Temmuz'da doğum gününde şehit olan özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

Ardından Nur Cami ve Külliyesi'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kırşehir

Kırşehir'de Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Vali Murat Sefa Demiryürek ve protokol üyeleri, daha sonra şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Ayrıca, 15 Temmuz şehitleri Gökhan Yıldırım'ın Kaman ilçesine bağlı Kargın Yenice köyü, Ayhan Keleş'in de Kurancılı beldesindeki kabirlerinde de dua edildi.

Etkinlikler kapsamında, Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Mustafa Tekin tarafından şehitler için dua edildi.

Nevşehir

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Çelik, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman ile protokol üyeleri, Taşlıbel Kabristanlığı'nı ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 4 şehirde 15 Temmuz anma etkinlikleri - Son Dakika

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