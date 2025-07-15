15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Atina'da anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Atina'da anma töreni düzenlendi

15.07.2025 13:59
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in ev sahipliğiyle Büyükelçilikte yapılan anma törenine, Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Işıl Işık Civelik, Azerbaycan'ın Atina Büyükelçiliğini temsilen geçici Maslahatgüzarı Gafgaz Aslansoy, Büyükelçilik çalışanları ve Türk kurumlarının Atina'daki temsilcileri katıldı.

Şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Büyükelçi Erciyes, "Ülkemiz hain bir terör saldırısına maruz kaldı. O gece FETÖ mensupları, anayasal düzenimizi, devletimizi, demokrasimizi ve bağımsızlığımızı hedef alan sinsi bir darbe girişiminde bulundu. Beyinleri yıkanmış hainler, TBMM'yi bombalamakta, vatandaşına kurşun sıkmakta ve tanklarla ezmekte tereddüt etmedi. Ancak milletimiz, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla her yaştan insanıyla sokaklara çıkarak bu alçaklara karşı durdu. Vatansever asker ve polislerimiz de bu hainlere geçit vermedi." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'da kahramanca verilen mücadelenin, demokrasinin zaferi ve milli birliğin sembolü olduğuna işaret eden Erciyes, Türk milletinin, bu vesileyle bir kez daha, bağımsızlık ve özgürlüğünden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini kaydetti.

Erciyes, FETÖ'nün faaliyet gösterdiği tüm ülke ve toplumlar için ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu belirterek, "Er ya da geç bu terör ve suç örgütü çökecek. O gün geldiğinde, halen bazı üçüncü ülkelerde ikamet eden örgüt mensupları, bulundukları ülkeler için bir yük haline gelecek." dedi.

Yunanistan'ın, çok sayıda FETÖ mensubunun sığındığı bir ülke olduğunu hatırlatan Büyükelçi Erciyes, "Bu nedenle FETÖ tehdidini her vesileyle, her düzeyde Yunan makamlarının dikkatine getiriyoruz. İlişkilerimizde olumlu iklimin mevcut olduğu bu dönemde Yunanistan'dan iyi komşuluk ve ittifak dayanışmasına uygun olarak hem FETÖ hem PKK ve DHKP/C gibi eli kanlı terör örgütleriyle mücadelede üzerine düşeni yapmasını ve ülkemizle işbirliğini artırmasını bekliyoruz. Yunan makamlarının, FETÖ'nün Yunanistan için de ciddi bir güvenlik tehdidi olabileceğini anlamasını ve terörle mücadele konusunda ciddi adımlar atmasını ümit ediyoruz." diye konuştu.

15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı verilen mücadelenin fotoğraflarının yer aldığı serginin yer aldığı anma töreni, şehitler için okunan Fatiha Suresi ile sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Atina'da anma töreni düzenlendi - Son Dakika

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