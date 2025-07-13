15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Açıklandı - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Açıklandı

13.07.2025 14:59
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CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 'Zaferin Adı Türkiye' temasıyla yurt içi ve yurt dışında geniş çaplı anma etkinlikleri gerçekleştirilecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 'Zaferin Adı Türkiye' temasıyla yurt içi ve yurt dışında geniş çaplı anma etkinlikleri gerçekleştirilecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında, 16 Temmuz'da Ankara'da '15 Temmuz: Hafıza, Adalet ve Gelecek' başlıklı bir panel düzenleyecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açış konuşmalarıyla başlayacak olan programa, çok sayıda akademisyen, gazeteci ve sivil toplum temsilcisi katılacak. Üç oturumdan oluşan panelde, 15 Temmuz'un hukuki, kurumsal ve toplumsal boyutları çok yönlü bir şekilde ele alınacak. 'Demokrasiye Sahip Çıkmak: Sivil Direnişin Gücü' başlıklı ilk oturumda, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında halkın gösterdiği sivil direniş, demokratik rejimlerin dayanıklılığı bağlamında değerlendirilecek. 'Demokrasi Nöbeti: 15 Temmuz'un Ardından Türkiye' başlıklı ikinci oturumda, hain darbe girişiminin ardından Türkiye'nin siyasi, toplumsal ve kurumsal dönüşümü, milli birlik ruhu ile inşa edilen demokratik refleksler üzerinde durulacak. '15 Temmuz'un Hukuki Süreci' başlıklı son oturumda ise, hukuki süreçler ve adalet mekanizmaları çerçevesinde, darbecilerin yargılanması ve demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesi tartışılacak.

YERLİ VE YABANCI BASIN MENSUPLARI MEDYA PROGRAMI

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, 14-18 Temmuz tarihleri arasında Ankara ve İstanbul'da kapsamlı bir medya programı düzenlenecek. 81 ilden 81 yerel medya temsilcisi ile yurt dışından 39 ülkeden davet edilen 120 yabancı basın mensubu olmak üzere toplamda 200 gazeteci programda yer alacak. Türkiye'nin darbe girişimine karşı gösterdiği ortak irade vurgulanacak, toplumsal dayanışmanın önemi ortaya konarak halkın geleceğine sahip çıkma kararlılığı dünya kamuoyuna anlatılacak. Programın Ankara ayağında; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ve TBMM ziyaretleri yer alırken, İstanbul'da ise Hafıza 15 Temmuz Müzesi, İstanbul Valiliği ziyareti ile çeşitli bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.

15 TEMMUZ TRENİ, YARIN ANKARA'DAN HAREKET EDECEK

İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği iş birliğinde; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne şanlı Türk bayrağı asıldı. İletişim Başkanlığı, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ve 15 Temmuz Derneği iş birliğinde İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde, 'Zaferin Adı Türkiye, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' sergisi açıldı. İletişim Başkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, Ankara'dan 'Zaferin Adı Türkiye' diyerek 14 Temmuz saat 10.55'te hareket edecek. 15 Temmuz 'Zaferin Adı Türkiye' temalı görseller, kamu kurum ve kuruluşlarına ait led ekranlara yansıtılacak.

YURT DIŞINDA DARBE GİRİŞİMİ TÜM YÖNÜYLE ANLATILACAK

Uluslararası düzeyde FETÖ ve faaliyetlerine yönelik bir bilinç oluşturulması, Türkiye'nin gücünü, birlikteliğini ve her türlü zorluğu aşma kararlılığını dünyaya etkili bir şekilde duyurmak amacıyla Viyana, Saraybosna, Varşova, Berlin, Tiran gibi başkentlerde paneller serisi gerçekleştirilecek. Öte yandan, 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan fotoğraf sergilerinin de düzenleneceği programlarda, FETÖ'yü tüm yönleriyle anlatan, milletin direnişini ve demokrasi zaferini vurgulayan '15/07 Şafak Vakti' filmi gösterime sunulacak. 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan içeriklerin yer aldığı led ekranlı kamyonetler de New York'un ve Londra'nın kalabalık cadde ve sokaklarında dolaştırılacak.

15 TEMMUZ PROJE TAKİP SİSTEMİ'NE 19 BİNİN ÜZERİNDE PROJE GİRİŞİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen 15 Temmuz Proje Takip Sistemi'ne, kurum ve kuruluşlar tarafından bu yıl 19 binin üzerinde proje girişi yapıldı. Bu kapsamda, 2022 yılında 8 bin 988, 2023 yılında 9 bin 934, 2024 yılında 11 bin 369 projenin kaydedildiği Proje Takip Sistemi'nde, 2025 yılında ise 19 binden fazla proje girişiyle rekor sayıya ulaşıldı. Hem yurt içinde hem yurt dışında düzenlenecek anma etkinlikleri ile 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması, milli şuurun güçlendirilmesi ve aziz şehitlerin hatırasının yad edilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Demokrasi, 15 Temmuz, Türkiye, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Açıklandı - Son Dakika

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