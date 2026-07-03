15 Temmuz Derneği'nden 10. yıl anma programı ve aşure dağıtımı - Son Dakika
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15 Temmuz Derneği'nden 10. yıl anma programı ve aşure dağıtımı

15 Temmuz Derneği\'nden 10. yıl anma programı ve aşure dağıtımı
03.07.2026 13:39
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15 Temmuz Derneği, 10. yılında İstanbul ve Ankara'da şehitler anısına aşure dağıttı. Başkan Turunç, milli birlik vurgusu yaparken, şehit eşi Vahide Şefkatlioğlu o geceyi 'şanlı gece' olarak nitelendirdi.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, derneğin geride kalan 10 yılda yürüttüğü çalışmalar, şehit aileleri ve gazilere yönelik faaliyetleri ile 10'uncu yıl anma programlarına ilişkin açıklama yaptı. Öncesinde şehit eşleri, yakınları ve gazilerin katılımıyla 253 şehidin anısına aşure pişirildi.

Türk Kızılay iş birliğiyle 15 Temmuz Derneği Genel Merkezi'nde hazırlanan aşureler, cuma namazının ardından Hz. Ali Camii, Eyüp Sultan Camii ve Şuheda Camii'nde vatandaşlara dağıtılacak.

'TÜM ŞEHİTLERİMİZİN ADINA BU AŞUREYİ DAĞITMIŞ OLACAĞIZ'

Programda konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Muharrem ayı münasebetiyle kültürümüzde olan aşure gününün kutlanmasıyla alakalı bu yıl 15 Temmuz Derneği olarak tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi hatırlamak adına gerek İstanbul'da gerek Ankara'da yapılmış olan aşureleri tüm şehitlerimizin anısına ve bu toprakları bize vatan kılan ecdadımızı hatırlatmak adına bu aşureleri dağıtmış olacağız. Kıymetli vatandaşlarımızın duasını almak adına şehitlerimizi hatırlatmak adına bu etkinliği, düzenlemiş olduk. Bizim kültürümüzde birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu her zaman ön plana çıkmıştır. 15 Temmuz'da da emperyal ülkelerin hazırladığı bir darbeyi milletin kalbindeki vatan sevgisi, gönlündeki vatan aşkı ve burada da bir bedel ödemek gerekiyorsa bu bedeli ödeme anlayışıyla ve onurla binlerce insanımız meydanlara ve sokaklara çıkmıştı. Bu hain darbe girişimini önlemiştik" ifadelerini kullandı.

'BAYRAĞA BAKIŞIMIZ DA GELECEĞE DAİR HAYALLERİMİZ DE AYNI'

Turunç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her yıl 15 Temmuz'la alakalı şehitlerimizi ve gazilerimizi hatırlamak adına milletimizin milli birlik ve bütünlüğünü hatırlamak ve hatırlatmak adına gelişen kuşaklara gelecek nesillere bu tarihi iyice anlatmak adına bir dizi programlar düzenliyoruz. Dağıtılacak olan bu aşureler bizim milli birliğimizin ve bütünlüğümüzün bir sembolü, hatırlatması olarak yine bir tarihe not düşülmüş olacak. Duamız, temennimiz o ki 85 milyon halkımızla ve gittikçe güçlenen devletimizin, güçlenen milletimizin tarih sahnesindeki bu önemli görevini, işlevini yerine getirecek bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Hepimizin ruh dünyası, gönül dünyası aynı, devlete bakış açısı aynı. Özgürlük anlayışımız aynı, bayrağa bakışımız ayrı. Geleceğe yönelik hayallerimiz aynı. Dolayısıyla bu ruhu bu anlayışı unutmamak, unutturmamak bu programları düzenliyoruz."

'O KANLI GECEYİ ŞANLI GECEYE ÇEVİRDİK'

15 Temmuz şehit eşi ve gazi Vahide Şefkatlioğlu da "Vatana çıkarken böyle bir şey olacağını bilmiyordum. Ama Allah lütfetti. Allah'ın vermiş olduğu güç ve kuvvetle çıktık. Vatanımız için tankın altında kaldık. Ama 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' diyerek mücadele ettik. Biz o gece kanlı bir gece yaşadık ama o geceyi şanlı bir geceye çevirdik, elhamdülillah. İmzamızı attık ve bütün dünyaya, Türk milleti olarak gücümüzü gösterdik. Allah'ın bize lütfetmiş olduğu güç sayesinde bugün de sayın başkanımızın düzenlediği bu güzel aşure programında birlik ve beraberliğimizi göstermeye devam ediyoruz. Şehitlerimizin ruhunu yaşatmak için ülkemizin dört bir yanında onlar adına aşure kazanları kaynıyor. Biz yaşadığımız sürece, inşallah gençlerimize vatanımızın ne kadar kıymetli olduğunu, bayrağımızın ne kadar değerli olduğunu anlatacağız, anlatmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece, Allah'ın izniyle bu ülke yıkılmayacak, bu vatan bölünmeyecektir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz Derneği'nden 10. yıl anma programı ve aşure dağıtımı - Son Dakika

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