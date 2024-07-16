15 Temmuz şehidi Ufuk Baysan'ın fotoğrafları anne ve babasını duygulandırdı - Son Dakika
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15 Temmuz şehidi Ufuk Baysan'ın fotoğrafları anne ve babasını duygulandırdı

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Düzce'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri sırasında, şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın operasyonlarda çekilen fotoğrafları yayınlandı. Bu fotoğraflar karşısında şehidin anne ve babası duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına boğuldu. Ayrıca, programda milli sporcular Türk Bayrağı'nı öperek Düzce Valisi Selçuk Aslan'a teslim etti.

16.07.2024 01:14
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15 Temmuz şehidi Ufuk Baysan'ın fotoğrafları anne ve babasını duygulandırdı

Milli sporcular Türk Bayrağı'nı öperek teslim etti

DÜZCE - Düzce'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın operasyonlarda çekilen fotoğraflarının yayınlandığı esnada şehidin anne ve babası duygu dolu anlar yaşadı.

Düzce'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Mehteran takımı ile yürüyüşün ardından Anıtpark meydanında düzenlenen programda konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, "15 Temmuz milletimizin istikbaline pranga vurmaya çalışanların bir kez daha hüsrana uğradıkları tarihin son gününe kadarda hüsrana uğrayacakları bir kalkışmadır. Bu hain kalkışma milletin azim ve idaresine dayalı bir direniş ile şehadet şerbetini vatan için içmeye hazır, karanlığa umutla koşmaya kararlı asil bir milletin onurlu duruşu ile yazdığı destanın anlatısıdır. Bu müstesna vatanın kolay yazılmayan tarihi ve varlığını ilelebet canı pahasına korumak asli sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.

Operasyon fotoğrafları duygulandırdı

Hain darbe girişiminde Ankara'da bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndaki bombalı saldırıda şehit düşen Düzceli Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın operasyonlarda çekilen fotoğrafları katılımcılara gösterildi. Alanda bulunan şehidin annesi Hanife Baysan ile babası Ramazan Baysan, fotoğraflar karşısında duygu dolu anlar yaşayarak gözyaşlarına teslim oldu.

Programda milli sporcular Düzce Valisi Selçuk Aslan'a Türk Bayrağı'nı öperek teslim ederken, Vali Aslan da bayrağı öperek teslim aldı.

15 Temmuz şehidi Ufuk Baysan\'ın fotoğrafları anne ve babasını duygulandırdı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehidi Ufuk Baysan'ın fotoğrafları anne ve babasını duygulandırdı - Son Dakika

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