Güncel

15 Temmuz şehidinin 5 yaşındaki yeğeni de dayısı gibi polis olmak istiyor

Fatih Dalgıç'ın annesi 8 yıldır oğlunun acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi

Şehit yeğeni 5 buçuk yaşındaki Buğra Bulut:

"Her gün oğlumla birlikte yaşıyorum hiç ölmüş gibi hissetmiyorum"

"Fatih defnedildikten sonra doktorluğu kazandığı sonuçlar açıklandı"

ESKİŞEHİR - 15 Temmuz 2016 yılında yapılan hain darbe girişimi esnasında girdiği çatışmada şehit olan Fatih Dalgıç'ın annesi, oğlunun acısını ilk günkü gibi taze odluğunu söylerken, torunu Buğra Bulut ise dayısı gibi polis olmak istediğini belirtti.

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi esnasında, koruma görevi için İstanbul'da bulunan polis memuru Fatih Dalgıç, arkadaşlarına yardım için gittiği Çengelköy'deki Polis Merkezi Amirliği'nde girdiği çatışmada şehit düşmüştü. 8 yıl önce gerçekleşen hain darbe girişimi esnasında şehit düşen Eskişehir'in Çifteler ilçesine bağlı kırsal Alikan Mahallesi'ne nüfusuna kayıtlı Fatih Dalgıç'ın annesi Asiye Dalgıç, yaşadığı acının hala taze olduğunu anlattı. Anne Dalgıç, İstanbul'da görevini tamamladıktan sonra izne ayrılan ama buna rağmen arkadaşına yardıma koştuğu esnada şehit düşen Fatih Dalgıç'ın, eşyalarını ve fotoğraflarına sık sık bakarak özlem gidermeye çalıştığını söyledi. Asiye Dalgıç'ın 5 buçuk yaşındaki torunu Buğra Bulut ise dayısı Fatih Dalgıç gibi polis memuru olmak istediğini belirtti.

"Ben her gün oğlumla birlikte yaşıyorum hiç ölmüş gibi hissetmiyorum"

Oğlunun şehadeti ile gurur duyduğunu fakat acısının ilk günkü gibi taze olduğunu belirten Asiye Dalgıç, "Oğlum İstanbul'daydı. O gün çok değişikti, içimde çok acı verdi. Çocuklar anne gel televizyonda darbe var dediler, çocuklar kalbim sıkışıyor dedim, televizyona bakmadım. Sabah da amcası çocukları tek tek aradı yoklamak için arkadaşı fatih yaralı dedi. Yaralı deyince onlar gittiler almaya. Yaralı değilmiş hastanede vefat etmiş. Bir yandan gurur duyuyorum Allah da ona göre sabrını veriyor. Çok acı bir şey Allah düşmanıma yaşatmasın bu acıyı. İlk gün ki gibi o acıyı yaşıyorum. Bir hafta önceden bu acı içime çöküyor. Çok zor, anlatılacak gibi değil. Polislik fotoğrafları var. Onlar öbür evimde getirmedim fotoğraflarını. Her gün açıp bakıyorum. Her gün benimle yaşıyor, ben her gün oğlumla birlikte yaşıyorum hiç ölmüş gibi hissetmiyorum" dedi.

"Doktorluğu kazandığı sınavın sonucunu göremedi"

Oğlunun doktor olmak için sınav verdiğini ve şehit düştüğü için kazandığı sınavın sonuçlarını göremediğini belirten Anne dalgıç şöyle devam etti:

"Cuma günü saat 3 gibi, "Anne seni öyle bir yaşatacağım ki aklın hayalin durur" dedi. "Ben doktor oldum pazartesi günü sonuçlar açıklanacak" dedi. Darbeden bir gün önceydi. "Tamam oğlum" dedim. Ama gece bu olay yaşandı. Sınavı verdi doktorluğu kazanmıştı. Fatih defnedildikten sonra pazartesi sonuçlar açıklandı. Küçük kardeşide Ankara'da polisti, "Cumartesi sende gel, anneme sürpriz yapalım" demişler. Bana sürpriz yapacaklarmış, bana tam sürpriz oldu."

"Dayım gibi polis olmak istiyorum"

Dayısı gibi polis olmak istediğini belirten 5 buçuk yaşındaki Buğra Bulut, "5 buçuk yaşındayım. Büyüyünce polis olmak istiyorum. Hırsızları yakalayabileyim diye. Dayım gibi polis olmak istiyorum" dedi.