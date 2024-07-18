15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde \'SMA\' yazılı araçla trafiği kapatan sanığın duruşması başladı

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15 TEMMUZ Şehitler Köprüsü'nde üzerinde 'SMA' yazılı araçıyla köprüyü trafiğe kapatan Resul Can Çatı'nın yargılanmasına başlandı. Mahkeme Çatı'nın ilk duruşmada tahliyesine karar vererek akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor alınması için Adli Tıp Kurumu 'na sevk edilmesine hükmetti.

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Resul Can Çatı getirildi. Taraf avukatlarıda duruşma salonunda hazır bulundu.

"DİKKAT ÇEKMEK İÇİN BÖYLE BİR EYLEM GERÇEKLEŞTİRDİM"

Duruşmadaki savunmasında Resul Can Çatı, "Daha önce medyada SMA hastası çocukların durumunu gördüğümden dolayı bu duruma üzülmüştüm. Bundan dolayı dikkat çekmek için böyle bir eylem gerçekleştirdim. Sonuçlarının böyle olacağını bilemedim. Son derece pişmanım, kastım trafik güvenliğini tehlikeye sokmak değildi, suç işleme kastıyla hareket etmiş değilim. Herhangi bir örgütle bağlantım yok. Daha önce özel bir hastanede psikiyatrik tedavi gördüm. Doktor bana düzenli kullanımlar için ilaç verdi. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

ANNE TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın annesi Gülay Çatı "İlaç kullanıyordu, daha yeni başlamıştı. Oğlumun herhangi bir örgütle bağlantısı yok. Evde bazen mantıksız hareketleri oluyordu. Biz de zaten bu durum üzerine hekime başvurduk. Hekim de bipolar bozukluk başlangıcı olabileceğini söylemişti" diye konuştu.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE KARARI

Mahkeme, sanık Resul Can Çatı'nın tahliyesine karar verdi. Akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor alınması için Çatı'nın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Resul Can Çatı'nın, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 1 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. İddianamede Çatı'nın, karayolu ulaşımının güven içindeki akışını bozduğu, halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak suretiyle tehdit eylemini gerçekleştirdiği belirtildi.