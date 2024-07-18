15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Yol Vermeme Tartışması - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Yol Vermeme Tartışması

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde iki araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma inatlaşmaya dönüştü. Tartışma sırasında sürücüler tehlikeli hareketler sergileyerek diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı.

18.07.2024 09:57
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Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,15 TEMMUZ Şehitler Köprüsü'nde iki araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma inatlaşmaya dönüştü. İki sürücü arasındaki inatlaşma trafikteki diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü birbirine yol vermeyince aralarında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede inatlaşmaya dönüştü. Sürücülerden biri hızla sağ şeritten sol şeride geçerek trafikte ilerleyen sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı. Sol şeritte ilerlediği sırada diğer aracın önüne geçen araç trafik güvenliğini de riske attı. Sürücülerin trafikteki tehlikeli inatlaşması başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde birbirleriyle inatlaşan sürücülerin trafikte hızlı bir şekilde ilerlediği ve birbirlerine yol vermediği anlar görülüyor. Trafikte tehlikeli hareketler sergileyerek hem kendi hayatlarını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücüler bir süre trafikte ilerledikten sonra gözden kayboluyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde Yol Vermeme Tartışması
Kaynak: DHA

15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Yol Vermeme Tartışması - Son Dakika
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