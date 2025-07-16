15 Temmuz şehitleri Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde anıldı - Son Dakika
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15 Temmuz şehitleri Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde anıldı

15 Temmuz şehitleri Ankara Emniyet Müdürlüğü\'nde anıldı
16.07.2025 01:59
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ANKARA Emniyet Müdürlüğü'nde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polisler ve vatandaşlar için anma töreni gerçekleştirildi.

ANKARA Emniyet Müdürlüğü'nde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polisler ve vatandaşlar için anma töreni gerçekleştirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen anma töreni, Melike Hatun Camii imamı Selami Seçkin'in Kur'an-ı Kerim okumasıyla başladı. Törene, Ankara Valisi Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, şehit ve gazi yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, 15 Temmuz gecesi Emniyet Müdürlüğü önünde şehit olan polis ve vatandaşların fotoğraflarının yer aldığı anıta karanfil bırakıldı ve şehitlerin künyeleri okundu.

'İHANET TEŞEBBÜSÜ'

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, kurşunlara siper olarak şehit düşen kahramanlar için bir araya geldiklerini söyleyerek "15 Temmuz gecesi yaşananlar sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda vatanımıza, bayrağımıza ve demokrasimize yönelik alçakça bir ihanet teşebbüsüdür. Ankara o gece yalnızca bir başkent değil, direnişin, cesaretin ve yeniden doğuşun simgesi olmuştur. Aziz milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inanç ve cesaretle tanklara, uçaklara karşı durmuş, yine güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi sayesinde bu hain teşebbüs kısa sürede bertaraf edilmiştir. Türk milleti o gece tüm dünyaya, bu topraklarda millet iradesinin millete rağmen değiştirilemeyeceğini bir kez daha göstermiştir. İçinde bulunduğumuz bu gazi mekanda 7'si teşkilat mensubumuz olmak üzere toplam 13 kahramanımız şehit, çok sayıda vatandaşımız ve personelimiz de gazi olmuştur. Hepsini rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Türk Polis Teşkilatı olarak bu hain yapının kalıntılarını deşifreye devam ederken, yeniden yapılanmasını önlemeye yönelik girişimlerini titizlikle takip ediyor, çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

'O GECEYİ ÇOK UZUN YAŞADIK'

Ankara Valisi Vasip Şahin, şehitleri rahmetle anarak, "Onlar bizler için bir meşale oldular, yolumuzu yönümüzü aydınlatıyorlar ve aydınlatmaya devam edecekler. Onlar kendilerine düşeni yaptığı gibi aslında bizlere bir takım sorumluluklar da yükleyerek inşallah cennete ulaştılar. O gün işte birçoğumuz yaşadık onu. Her birimiz özellikle kamu görevlileri olarak sorumluluk alanımızda o geceyi çok uzun yaşadık. Ama o gecede tabii herkes üzerine düşeni yaptı ama bu işin en büyük iki kahramanı biri Cumhurbaşkanımız. O gün cesaretle milleti sokağa, meydanlara ve havaalanlarına davet etti. İkincisi de bu daveti tereddütsüz kabul eden milyonlarca insanımız, vatandaşımız, milletimiz oldu" ifadelerini kullandı.

'AYAĞINDA TERLİKLE BU ALÇAKLARA KARŞI KOYDU'

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ise "Biz bu akşam burada büyük bir ihanetin, bir ihanet şebekesinin ihanetini ve milletin kutlu direnişinin yıl dönümü dolayısıyla bir aradayız. 15 Temmuz'da yaşadıklarımız bir darbe girişimi değildi. Bu milletin iradesine, istikbaline, istiklaline kastetmek isteyenlerin bir işgal girişimi provasıydı. Ama bu alçaklar belki her şeyi planladılar, her şeyi hesap ettiler ama iki şeyi hesap edemediler. Bir Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğini ve cesaretini bir de milletin sarsılmaz imanını hesap edemediler. Sayın Cumhurbaşkanımızın o akşam 'Ben milletin iradesinin üzerine irade tanımıyorum. Milletimi meydanlara, sokaklara ve havaalanlarına davet ediyorum, mücadeleye davet ediyorum' çağrısı üzerine milletimiz 7'den 77'ye, genciyle, çocuğuyla, yaşlısıyla, erkeğiyle, kadınıyla bütün millet elinde sadece bayrak, üzerinde tişört, ayağında terlikle bu alçaklara karşı koydu" dedi.

Kaynak: DHA

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