15 Temmuz şehitleri için 81 ilden sela sesleri yükseldi

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15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yılında, 15 Temmuz şehitleri için 90 bin camide sela okundu. Türkiye'nin her köşesinde vatandaşlar sokaklara dökülürken, saatler 00.13'ü gösterdiğinde camilerden şehitler için sela okundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 8'inci yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen program çerçevesinde, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm camilerden aynı anda yeniden yükseldi. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yer alan Millet Camii başta olmak üzere Hacı Bayram-ı Veli Camii, Kocatepe Camii ve Melike Hatun Camiinden saatler 00.13'ü gösterdiğinde eş zamanlı sela sesleri yükseldi.