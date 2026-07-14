15 Temmuz fotoğraf sergisi 6 havalimanında açıldı

15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında hazırlanan 'Hafıza ve Hatıra 15 Temmuz' fotoğraf sergisi, İstanbul Havalimanı'nda açıldı. Türkiye'nin 6 büyük havalimanında eş zamanlı açılan sergiyi yerli ve yabancı yolcular ziyaret edebilecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı programları kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda ve 15 Temmuz Derneği iş birliğiyle Türkiye'nin 6 büyük havalimanında 'Hafıza ve Hatıra 15 Temmuz' fotoğraf sergisi açıldı. İstanbul Havalimanı giden yolcu katında düzenlenen açılış törenine İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Doç. Dr. İlker Haktankaçmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörü Gözde Kirişçioğlu, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA CEO Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz gazisi Mehmet Emin Ertaş ve davetliler katıldı. Sergide, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananlara ilişkin kareler ile darbe girişimine karşı mücadele eden vatandaşların fotoğrafları yer alıyor. Sergi, yerli ve yabancı yolcular tarafından ziyaret edilebilecek.

'BİZİM KARŞIMIZDA 40 SAAT DURAMADILAR'

Törende konuşan 15 Temmuz Gazisi Mehmet Emin Ertaş, "1071'de Cenabı Allah bize Malazgirt'te Anadolu'yu vatan kıldırttı. 1453'de bir çağı kapatıp bir çağı açtık. Genç Cumhuriyet ile birlikte vatanımızı bölünmez kaldık. Maalesef son 50 yıl boyunca her 10 yılda bir darbe ile karşılaştık. Rabbimize şükürler olsun ki en sonuncusu 2016 yılında Türk Milleti, Türk halkı olarak tarihe gömdük. Asker üniforması çalmış hırsızlar her yerde terörist olarak anılacaktır. Bu millet 2016 yılında net olarak bunu ortaya koydu. 40 yıl boyunca bu teröristler hazırlık yaptılar, bu şerefli milletin karşısında 40 saat duramadılar, duramayacaklarda. Ne mutlu ki bu topraklar uğrunda şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Bu şehitlik uğrunda, bu gazilik uğrunda kendi çoluk çocuğumuzu her zamankinden bir kat daha fazla hazırlıklı hale getireceğiz" dedi.

'BİZİM DURUŞUMUZ NESİLLERE VERECEĞİMİZ MESAJDIR'

Türk milletinin genlerinde özgürlük olduğunun altını çizen 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Vatan sevgimizin, devlet sevgimizin ve bayrak sevgimizin ve özgürlüğe yönelik anlayışımızı nasıl olması gerektiğini anlatmıştık. Bizim genlerimizde özgürlük anlayışı çok üst noktada. Biz sıradan bir millet değiliz. Sıradan bir milletin evlatları değiliz. Ecdadımızda insanlık adına güzellik adına medeniyet adına dünyanın birçok coğrafyasında medeniyet inşa etmişlerdir. İnşallah bu anlayışımız bizden sonraki kuşaklara bizden sonraki nesillere de o özgürlük anlayışımız ve ülkemize, değerlerimize sahip çıkma anlayışımız daha da ileri nokta olur. Bu konudaki bizim duruşumuz, bizim anlayışımız ve bizden sonraki nesillere vereceğimiz mesaj çok önemli" dedi.

'BU DESTANSI DİRENİŞİ NESİLLERE ARTARMAK SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUZ'

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan ise, "Vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimize rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu sarsılmaz vatan sevgisinin nişanesidir. Tarih boyunca bu tip olaylar bizim aziz milletimiz tarafından yapılmış ve tarihe yazılmıştır. İGA İstanbul Havalimanı olarak bu destansı direnişin, hatırasını yaşatmaya ve milli hafızamızı gelecek nesillere aktarmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz" diye konuştu.

'6 BÜYÜK HAVALİMANINDA EŞ ZAMANLI SERGİ OLACAK'

İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörü Gözde Kirişçioğlu ise, "Bugün ülkemizin 6 önemli havalimanında eş zamanlı olarak bu sergimizi ziyarete aşmış bulunmaktayız. Sergimiz 15 Temmuz gecesi Aziz milletimizin demokrasisine, bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıkarak yazdığı destanı bir kez daha hazırlatmayı, milletimizin ortaya koyduğu eşsiz fedakarlığı gelecek nesillere aktarmayı ve ülkemize ziyaret eden yabancı ve yerli misafirlerle bu sergiyi buluşturmayı amaçlıyoruz. İrade bizim zafer bizim temasıyla hazırladığımız sergimizde yer alan her bir fotoğraf, milletimizin cesareti birlik ve beraberlik ruhunu kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

'BU İHANETİ MİLLETİMİZ TEKRARDAN YAŞAMASIN'

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Doç. Dr. İlker Haktankaçmaz, "Bu milletin geleceğine kast eden, hain kalkışmaya karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde adeta yazdığı destanın 10'ncu yıl dönümünü anmak için bir aradayız. O gece yaşanılanları bu milleti bu ülkeyi o sürece götüren olayları unutmamız lazım ki aynı ihaneti bu millet tekrardan yaşamasın. Rabbim bu millete bir daha böyle kahramanlıklar yazmak, kahramanlıklar göstermek durumunda bırakmasın" diye konuştu.