15 Temmuz yürüyüşünde demokrasi vurgusu - Son Dakika
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15 Temmuz yürüyüşünde demokrasi vurgusu

15 Temmuz yürüyüşünde demokrasi vurgusu
15.07.2026 12:10
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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü düzenlendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş havadan görünütlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş için vatandaşlar sabah saatlerinde Zincirlikuyu'da toplandı. Türk bayrakları taşıyan katılımcılar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru yürüdü. Yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda kişi katıldı. Programa katılanlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yürüyerek geçerek 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda düzenlenecek anma programına katılacak.

'ALLAH BİZİ VATANSIZ, BAYRAKSIZ, EZANSIZ, KUR'AN'SIZ BIRAKMASIN'

Yürüyüşe katılmak için gelen Saffet Gümüş, "Her yıl İstanbul'un değişik ilçelerinden Çanakkale yürüyüşü yapıyorum. 15 Temmuz'u da hiç unutmuyorum. Şehitlerimizi unutmuyoruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Çünkü bizim onlara borcumuz çok. Dün orada, Çanakkale'de olmasalardı; biz bugün burada belki de olmayabilirdik. Allah tüm şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin diyoruz. Çanakkale kadar 15 Temmuz önemli. Çanakkale'de yedi düvel saldırdı elin gavuru. Biz burada da, bundan 10 yıl önce de FETÖ terör örgütü bizim silahımızla, bizim askerimizle, bizim çocuklarımızla, bizim uçaklarımızla bizi öldürmeye kalktı. Allah onları kahru perişan eyledi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın burada çok büyük emeği var. Çünkü biz onun sözüyle, onun bir kelimesiyle sahalara çıktık. Türk halkı bayrağına, vatanına sahip çıktı" dedi.

'15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ'

Meral Gümüş ise, "Mekanları cennet olsun. 15 Temmuz gecesi Çanakkale ruhuyla herkes sokağa çıktı. Torunlarım küçüktü o gece ben gelemedim. Torunlarım benimleydi. Allah bir daha yaşatmasın. O gece bir Çanakkale ruhuydu. 'Çanakkale geçilmez' dedik. Çanakkale her zaman, o ruhla her zaman vatanımızın, milletimizin yanındayız. İnşallah onların kanını, helalliğini almak için bu ruhu daima ileri taşıyacağız. 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet diliyoruz" diye konuştu.

'ALLAH BU VATANI DÜŞMANLARDAN KORUSUN'

76 yaşında yürüyüşe katılan Necati Kılıçarslan, "Allah bir daha göstermesin. Böyle bir ihanete Allah bir daha uğratmasın bizi. Darbe, darbe, darbe. Allah bu vatanı düşmanlardan korusun. Fırsat vermesin. Vatanımıza, bayrağımıza, sancağımıza, ezanımıza sahip çıkalım. Yine böyle bir kalkışma olsa yine hepimiz birden ihtiyar, genç çıplak vücutla tankın üstüne..." dedi.

Kaynak: DHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz yürüyüşünde demokrasi vurgusu - Son Dakika

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