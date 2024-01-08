 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
15 yaşındaki Büşra Polat'ın ölümüne neden suç örgütlerinden ele geçirilen silahlar da sergilendi - Son Dakika
Üye Girişi

15 yaşındaki Büşra Polat'ın ölümüne neden suç örgütlerinden ele geçirilen silahlar da sergilendi

Melihcan ÇALIŞKAN/ - İSTANBUL merkezli 7 ilde düzenlenen 'Kafes-29' operasyonunda iki bölgesel suç çetesinden ele geçirilen suç unsurları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Soruşturma kapsamında, Sultangazi'de iki silahlı grubun çatışmasında arada kalarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Büşra Polat'ın ölümüne neden olan suç örgütü üyelerinin de aralarında bulunduğu 66 kişi ise adliyeye sevk edildi.

08.01.2024 - 12:32,  Güncelleme: 12:47
Abone Ol

15 yaşındaki Büşra Polat'ın ölümüne neden suç örgütlerinden ele geçirilen silahlar da sergilendi

Melihcan ÇALIŞKAN/ - İSTANBUL merkezli 7 ilde düzenlenen 'Kafes-29" operasyonunda iki bölgesel suç çetesinden ele geçirilen suç unsurları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Soruşturma kapsamında, Sultangazi'de iki silahlı grubun çatışmasında arada kalarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Büşra Polat'ın ölümüne neden olan suç örgütü üyelerinin de aralarında bulunduğu 66 kişi ise adliyeye sevk edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 Ocak'ta İstanbul merkezli 7 ilde 'Kafes-29' operasyonu düzenlemiş; il genelinde eylemleri bulunan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki bölgesel çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 66 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden ele geçirilen ve aralarında 15 yaşındaki Büşra Polat'ın Sultangazi'de ölümüne sebep olan uzun namlulu tüfeğin de bulunduğu; 30 tabanca, 4 otomatik tabanca, 4 çelik yelek, 6 uzun namlulu AK-47 tüfek İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

POLİS İLE ÇATIŞMAYA GİRMİŞLERDİ

Yakalananlar arasında 15 yaşındaki Büşra Polat'ın ölümüne neden olan 16 kişi ile birlikte Eyüpsultan'da polis ile silahlı çatışmaya giren Arap Emrah lakaplı suç örgütü liderinin adamları olduğu öne sürülen 10 şüpheli, Barış Özdoğan'ın ölümüne neden olan 6 kişi de bulunuyor.

15 yaşındaki Büşra Polat\'ın ölümüne neden suç örgütlerinden ele geçirilen silahlar da sergilendi
Kaynak: DHA
YORUMLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sultangazi, İstanbul, Adliye, Ölüm, Soruşturma, Gözaltı, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 yaşındaki Büşra Polat'ın ölümüne neden suç örgütlerinden ele geçirilen silahlar da sergilendi - Son Dakika


12:06
Acun Ilıcalı 'Ben böyle bir şey görmedim' diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35
Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:26
Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:25
Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:21
Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14
Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
11:00
Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler

Son Dakika
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35 Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:25 Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:26 Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:21 Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14 Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
11:00 Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler
11:00 Eşini 10 yerinden bıçaklayan koca, 'Sadakat' indirimiyle tahliye oldu
10:50 Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 13:01:23. #1.13#
SON DAKİKA: 15 yaşındaki Büşra Polat'ın ölümüne neden suç örgütlerinden ele geçirilen silahlar da sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement