15 Yaşındaki Çocuk Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Mardin'in Ömerli ilçesinde arkadaşlarıyla top oynarken fenalaşan 15 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Yeni Mahalle'deki Ömerli Stadyumu'nda arkadaşlarıyla top oynayan Ahmet Özer, bir anda yere yığıldı.
Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kalp krizi geçirdiği belirlenen Özer, Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuk, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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