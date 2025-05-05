15 Yıl Sonra Bebek Hasreti Bitti - Son Dakika
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15 Yıl Sonra Bebek Hasreti Bitti

15 Yıl Sonra Bebek Hasreti Bitti

Şanlıurfa'da çift, tüp bebek tedavisiyle 15 yıl sonra sağlıklı bir bebek sahibi oldu.

05.05.2025 15:39
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Şanlıurfa'da 15 yıllık çocuk hasreti Harran Üniversitesi Hastanesinde sona eren Abdulkadir (35) ve Hedle Olgun (35) çifti, bebeğine doktorunun adı Mert Ulaş'ı verdi.

Harran Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, yıllarca farklı hastanelerde tedavi gören ancak sonuç alamayan çift, başvurdukları Harran Üniversitesi Hastanesinde tüp bebek tedavisine başladı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mert Ulaş Barut'un öncülüğünde yaklaşık iki yıl önce başlanan ve erkek infertilitesi tanısı konulan babaya uygulanan özel tedavi sayesinde ilk tüp bebek denemesinde başarılı bir gebelik elde edildi.

Aile, sürecin sonunda dünyaya gelen sağlıklı erkek bebeklerine ise hekimlerine duydukları minneti göstermek için 'Mert Ulaş' ismini verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Barut, kolay bir vaka olmadığını, özveriyle bu yolu yürüttüklerini ve doğumu 38. haftada gerçekleştirdiklerini belirtti.

Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan da bu başarı yalnızca bir ailenin sevincinin olmadığını, aynı zamanda hastanenin gücünün ve ekibin yetkinliğinin bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Kırhan, Harran Üniversitesi Hastanesi olarak bölge halkına umut olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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