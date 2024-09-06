16 Yaşındaki Ayça 7 Gündür Kayıp - Son Dakika
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16 Yaşındaki Ayça 7 Gündür Kayıp

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İstanbul Üsküdar'da anneannesine gitmek için evden çıkan 16 yaşındaki Ayça Karahanoğlu'nun ailesi kızlarının bulunmasını istiyor.

06.09.2024 09:57
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16 yaşındaki Ayça, 7 gündür kayıp

İSTANBUL - İstanbul Üsküdar'da anneannesine gitmek için evden çıkan 16 yaşındaki Ayça Karahanoğlu'nun ailesi kızlarının bulunmasını istiyor.

Üsküdar Selami Ali Mahallesinde oturan 16 yaşındaki Ayça Karahanoğlu 30 Ağustos Cuma günü saat 16.00 sıralarında anneannesine gitmek için evden çıktı. Kızlarından o zamandan beri haber alamayan aile polise giderek kayıp ihbarında bulundu. 7 gündür Ayça'dan haber alamayan aile kızlarının bulunmasını istiyor.

"Evladımın ölü ya da diri bulunmasını istiyorum"

Konuyla ilgili konuşan Ayça'nın annesi Aylin Karahanoğlu,"Kızım cuma günü evdeydi. Anneannesine diye çıktı. Gidiş o gidiş bir daha haber alamadım. Tam 7 gün oldu. Haber alamıyorum, çok kötü durumdayım. Evladımdan haber istiyorum. Ölü ya da diri bulunmasını istiyorum. " dedi.

Ayça'nın babaannesi Emel Karahanoğlu,"Ben de buradan kızıma seslenmek istiyorum. Allah rızası için bir gören duyan varsa haber versin. Perişan olduk, 7 gündür bir haber alamıyoruz. Öldü mü kaldı mı çok merak ediyoruz. Gören duyan varsa Allah rızası için ihbar etsin. Ayça neredesin? Bir haber ver, telefon et. " şeklinde konuştu.

16 Yaşındaki Ayça 7 Gündür Kayıp
Kaynak: İHA

İstanbul, Üsküdar, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

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