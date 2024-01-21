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16 Yaşındaki Sürücü, Ehliyetsiz Olmasına Rağmen Yaya Çarparak Ölüme Neden Oldu - Son Dakika
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16 Yaşındaki Sürücü, Ehliyetsiz Olmasına Rağmen Yaya Çarparak Ölüme Neden Oldu

Diyarbakır'da bir hafif ticari aracın 16 yaşındaki ve ehliyetsiz sürücüsü, önündeki otomobilin sağından geçmeye çalışırken yaya Selahattin Kaplan'a çarptı. Kazada hayatını kaybeden Kaplan'ın zabıta memuru olduğu ve 5 çocuğu bulunduğu belirtildi. Sürücünün tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

16 Yaşındaki Sürücü, Ehliyetsiz Olmasına Rağmen Yaya Çarparak Ölüme Neden Oldu
21.01.2024 - 16:12,
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SÜRÜCÜ 16 YAŞINDA

Diyarbakır'da önündeki otomobilin sağından geçmeye çalışırken, çarptığı yaya Selahattin Kaplan'ın (55) ölümüne neden olan hafif ticari aracın sürücüsü R.K.'nin 16 yaşında ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. R.K.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, kazada hayatını kaybeden Selahattin Kaplan'ın Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yaptığı, 1'i otizmli 5 çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Kaplan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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