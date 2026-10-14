17. İtalyan Arkeoloji Misyonları Sempozyumu Denizli'de başladı, Bakan Ersoy katıldı - Son Dakika
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17. İtalyan Arkeoloji Misyonları Sempozyumu Denizli'de başladı, Bakan Ersoy katıldı

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17. İtalyan Arkeoloji Misyonları Sempozyumu Denizli\'de başladı, Bakan Ersoy katıldı
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17. İtalyan Arkeoloji Misyonları Sempozyumu, Denizli'de Pamukkale Üniversitesi'nde düzenlendi. Açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı etkinlikte İtalyan arkeoloji heyetlerinin çalışmaları ve Türk-İtalyan işbirliği ele alındı; sempozyum bugün sona erecek.

Türkiye'de yürütülen arkeolojik kazı ve araştırmalara İtalyan bilim insanlarının katkılarının ele alındığı 17. İtalyan Arkeoloji Misyonları Sempozyumu, Denizli'de gerçekleştirildi.

İstanbul İtalyan Kültür Merkezi tarafından düzenlenen ve dün akşamki açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı sempozyum, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. İsmail Çetişli Konferans Salonu'nda yapıldı.

Programda, Türkiye'de faaliyet gösteren İtalyan arkeoloji heyetlerinin çalışmaları, yeni keşifler, araştırma yöntemleri ve Türk-İtalyan işbirliği ele alındı.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, konuşmasında Türk ve İtalyan bilim insanları arasındaki işbirliğinin ortak kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına önemli katkı sağladığını söyledi.

İtalyan arkeoloji misyonunun 1957'den bu yana Pamukkale'de çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Güngör, yaklaşık 70 yıllık bilimsel birikimin üniversitenin akademik katkılarıyla devam ettiğini anlattı.

İtalya Salento Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Salvatore Rizzello ve İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Müdür Vekili Andrea Balletta da çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İki bölüm halinde düzenlenen sempozyumda Yumuktepe, Arslantepe, Karkamış, Kültepe-Kaniş, Uşaklı Höyük, Kınık Höyük, Türkmen-Karahöyük, Hattuşa, Misis, Pompeiopolis, Hierapolis, Tripolis, Elaiussa Sebaste ve Tokalı Kilisesi gibi önemli arkeolojik alanlarda yürütülen çalışmaların sonuçları paylaşıldı.

PAÜ Arkeoloji Enstitüsü Başkanı ve Laodikeia Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek'in moderatörlüğünü yaptığı bölümde ise İtalyan ve Türk araştırmacıların ortak çalışmaları ile arkeolojik mirasın korunması ve kamuoyuna tanıtılması konuları ele alındı.

Sempozyum Hierapolis ve Tripolis antik kentlerindeki çalışmaların da ele alınacağı oturumla bugün sona erecek.

Kaynak: AA
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