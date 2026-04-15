17 Şüpheli Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
17 Şüpheli Dolandırıcılık Operasyonu

17 Şüpheli Dolandırıcılık Operasyonu
15.04.2026 17:19
Aydın merkezli operasyonda 'MEB onaylı sertifika' vaadiyle dolandıran 17 kişi gözaltına alındı.

AYDIN merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 'MEB onaylı sertifika' vaadiyle üniversite öğrencilerini dolandırdıkları öne sürülen 17 şüpheli, gözaltına alındı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, 'MEB onaylı sertifika' vaadiyle üniversite öğrencilerini dolandırdıkları öne sürülen şüphelilere yönelik harekete geçildi. Ekipler, Aydın'ın Nazilli ilçesi merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Balıkesir, Manisa, Denizli, Mersin ve Samsun'da dün eş zamanlı operasyon düzenledi. 6'sı Nazilli'de olmak üzere toplam 17 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre; şüphelilere ait hesaplarda 1,5 milyar TL'yi aşan para trafiği tespit edildi. Operasyon kapsamında Nazilli'nin Aydoğdu Mahallesi Türkocağı Caddesi'nde bulunan bir iş yerine de jandarma özel harekat ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında sokak giriş ve çıkışları güvenlik güçlerince kontrol altına alınırken, adreste arama gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Güncel, Aydın, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 17 Şüpheli Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek
Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
SON DAKİKA: 17 Şüpheli Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
