17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali Finali

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün (DOB) düzenlediği 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında "Opera Studio" konser serisinin sezon finali gerçekleştirildi.

DOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

"Opera Studio İstanbul" projesi, 2025-2026 sanat sezonunda İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) bünyesinde, Sedat-Güzin Gürel Sanat ve Bilim Vakfı işbirliğiyle hayata geçirildi.

Uluslararası düzeyde önemli kariyere sahip orkestra şefi, opera sanatçısı ve pedagoglar eşliğinde düzenlenen ustalık atölyelerine katılan genç opera şarkıcıları, repertuvar gelişimi, vokal tekniği, reji, dramaturji, kariyer yönetimi ve opera sanatının tarihsel stillerinin yorumlanması gibi konularda eğitim aldı.

Proje kapsamında sezon boyunca İDOB bünyesinde gerçekleştirilen konserlerde ve opera eserlerinde de sahneye çıkan genç yetenekler, yoğun eğitim sürecinin ardından sezon finalinde izleyiciyle buluştu.

İDOB Müdür ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün'ün, emeği ve katkıları nedeniyle Prof. Güzin Gürel'e plaket sunduğu konserde, Derin Akdeniz, Sinem Güç, İpek Zehra Evre, İrem Büşra Bayır, Efe Doğrukul, Erencan Karadi, Uğur Etiler, Arda Durgut, Talip Savranbaşı, Berke Tükenmez ve piyanoda Gizem Dalkılıç sahne aldı.

Genç solistler konserde, besteciler Ambroise Thomas, Gustave Charpentier, Leo Delibes, George Frideric Handel, Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini, Richard Wagner, Carl Orff ve Otto Nicolai'nin eserlerini seslendirdi.